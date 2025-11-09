Straffar avgjorde – Visby/Roma vann mot Västervik
- Seger för Visby/Roma med 2–1 efter straffar
- Visby/Romas nionde seger på de senaste tio matcherna
- Alexander Bjurström matchvinnare för Visby/Roma
Västervik spelade mot Visby/Roma hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Alexander Bjurström blev hjälte i straffläggningen.
Det här innebär att Visby/Roma nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.
Västervik–Visby/Roma – mål för mål
Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.
Visby/Roma gjorde 0–1 genom Hugo Ollila med 1.59 kvar i perioden i tredje perioden.
Västervik gjorde 1–1 genom Elias Dervall-Svensson med 4 sekunder kvar av perioden. Visby/Roma vann straffläggningen efter att Alexander Bjurström satt den avgörande straffen.
Det här var Västerviks tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Visby/Romas fjärde uddamålsseger.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 februari i Visby Ishall.
Nästa motstånd för Västervik är Mariestad. Lagen möts lördag 15 november 16.00 i Mariehus Arena. Visby/Roma tar sig an Vita Hästen hemma fredag 14 november 19.00.
Västervik–Visby/Roma 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)
Hockeyettan södra, LF Arena
Tredje perioden: 0–1 (58.01) Hugo Ollila (Erik Rainersson, Casper Larsson), 1–1 (59.56) Elias Dervall-Svensson.
Straffar: 1–2 (65.00) Alexander Bjurström.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 3-1-1
Visby/Roma: 5-0-0
Nästa match:
Västervik: Mariestad BoIS HC, borta, 15 november
Visby/Roma: HC Vita Hästen, hemma, 14 november
