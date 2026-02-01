Straffar avgjorde – Västervik vann mot Boro/Vetlanda J18

Seger för Västervik med 5–4 efter straffar

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sam Fröling avgjorde för Västervik

Västervik spelade mot Boro/Vetlanda J18 hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd B vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Västervik avgöra till 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0). Sam Fröling blev hjälte i straffläggningen.

– Det var ingen bra första period, men det var starkt att komma tillbaka från 0–3. Synd att vi inte kunde säkra tre poäng efter ledning med 4–3, men kul för grabbarna att vinna på straffar, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Gislaveds SK U18 nästa för Västervik

Seth Ståhlgren Uebel gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda J18 efter 4.48.

Boro/Vetlanda J18 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Alvin Lagerqvist och Seth Ståhlgren Uebel.

Västervik reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Axel Coutts och Sam Fröling i andra perioden.

Rasmus Thörnwall och Axel Coutts såg till att Västervik vände till ledning med 4–3.

Boro/Vetlanda J18 kvitterade till 4–4 genom William Ribbholm med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.04 kvar att spela.

I straffläggningen var det Västervik som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Sam Fröling för.

Västerviks Axel Coutts stod för två mål och ett assist.

För Västervik gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Boro/Vetlanda J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Västervik tar sig an Gislaveds SK U18 i nästa match borta söndag 8 februari 15.15. Boro/Vetlanda J18 möter samma dag 14.00 Dalen hemma.

Västervik–Boro/Vetlanda J18 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (4.48) Seth Ståhlgren Uebel.

Andra perioden: 0–2 (23.20) Alvin Lagerqvist (Hugo Petersson, Hugo Sollin), 0–3 (23.26) Seth Ståhlgren Uebel, 1–3 (24.00) Axel Coutts (Sixten Andersson, Anthon Lovenhill), 2–3 (31.56) Sam Fröling (Augustin Mellgren Åberg, Axel Coutts).

Tredje perioden: 3–3 (40.10) Axel Coutts, 4–3 (47.30) Rasmus Thörnwall (Anthon Lovenhill, Liam Johansson), 4–4 (57.56) William Ribbholm (Arvid Rosenqvist, Albert Dahlberg Hylén).

Straffar: 5–4 (65.00) Sam Fröling.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Boro/Vetlanda J18: 2-2-1

Nästa match:

Västervik: Gislaveds SK, borta, 8 februari 15.15

Boro/Vetlanda J18: HC Dalen, hemma, 8 februari 14.00