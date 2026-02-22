Straffar avgjorde – Värmdö vann mot Sollentuna

Värmdö vann med 4–3 efter straffar

Alexander Borgström tvåmålsskytt för Värmdö

Lucas Asplund avgjorde för Värmdö

Det var jämnt hela vägen när Värmdö mötte Sollentuna hemma i U18 regional öst fortsättning vår. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Lucas Asplund för.

Värmdös Alexander Borgström tvåmålsskytt

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Tauras Galvelis.

Alexander Borgström och David Svedlund gjorde att Värmdö vände till underläget till ledning med 2–1.

Sollentuna kvitterade till 2–2 genom Hugo Kramberg Hjertonsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.18 in i tredje perioden satte Alexander Borgström pucken återigen på pass av Lucas Asplund och Edvin Boström och gav laget ledningen. Sollentuna kvitterade till 3–3 med 59 sekunder kvar att spela på nytt genom Tauras Galvelis efter förarbete från Antonin Vondracek.

Värmdös Lucas Asplund satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Alexander Borgström gjorde två mål för Värmdö och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Värmdö med 5–4 efter förlängning .

I nästa match, torsdag 26 februari möter Värmdö Enköping borta i Bahcohallen 19.40 medan Sollentuna spelar hemma mot Flemingsberg 19.20.

Värmdö–Sollentuna 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (0.24) Tauras Galvelis, 1–1 (10.45) David Svedlund (Alexander Borgström, Alexander Nevala Karlman), 2–1 (13.39) Alexander Borgström (Vincent Ryberg), 2–2 (15.12) Hugo Kramberg Hjertonsson (Filip Larsson, Filip Olsson).

Tredje perioden: 3–2 (44.18) Alexander Borgström (Lucas Asplund, Edvin Boström), 3–3 (59.01) Tauras Galvelis (Antonin Vondracek).

Straffar: 4–3 (65.00) Lucas Asplund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 2-1-2

Sollentuna: 3-2-0

Nästa match:

Värmdö: Enköpings SK HK, borta, 26 februari 19.40

Sollentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 26 februari 19.20