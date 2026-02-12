Straffar avgjorde – Valbo HC 2 vann mot Gävle

Valbo HC 2-seger med 3–2 efter straffar

Valbo HC 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lucas Grundstedt gjorde två mål för Valbo HC 2

Valbo HC 2 tog emot Gävle hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 västra A vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0). Lucas Grundstedt blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Gävle tog ledningen efter sex minuters spel genom Elwin Söderberg assisterad av Hugo Lindqvist.

Efter 12.27 i andra perioden slog Nemo Mattsson till på pass av Oliver Mineur och gjorde 0–2.

4.55 in i tredje perioden slog Alfred Lenning till framspelad av Adam Ögren och reducerade. Laget kvitterade till 2–2 med 49 sekunder kvar att spela genom Lucas Grundstedt efter förarbete av Alfred Lenning och Liam Hård.

Valbo HC 2:s Lucas Grundstedt satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Valbo HC 2 ligger kvar på femte plats i tabellen och Gävle på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Valbo HC 2 och Gävle den här säsongen. Gävle GIK har tagit två segrar före den här matchen. Valbo HC:2 vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Valbo HC 2 tar sig an Huge/Skutskär i nästa match borta söndag 15 februari 13.10. Gävle möter Huge/Skutskär hemma torsdag 19 februari 19.40.

Valbo HC 2–Gävle 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra A vår, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (6.57) Elwin Söderberg (Hugo Lindqvist).

Andra perioden: 0–2 (32.27) Nemo Mattsson (Oliver Mineur).

Tredje perioden: 1–2 (44.55) Alfred Lenning (Adam Ögren), 2–2 (59.11) Lucas Grundstedt (Alfred Lenning, Liam Hård).

Straffar: 3–2 (65.00) Lucas Grundstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 4-0-1

Gävle: 3-1-1

Nästa match:

Valbo HC 2: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 15 februari 13.10

Gävle: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 19 februari 19.40