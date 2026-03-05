Straffar avgjorde – New Jersey vann mot Toronto

New Jersey vann med 4–3 efter straffar

Paul Cotter matchvinnare för New Jersey

Tredje raka segern för New Jersey

New Jersey mötte Toronto hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Paul Cotter för.

NY Rangers nästa för New Jersey

Matias Maccelli gav gästerna Toronto ledningen efter fem minuters spel efter förarbete av Dakota Joshua och Simon Benoit. New Jersey kvitterade genom Timo Meier framspelad av Nico Hischier och Dawson Mercer efter 7.55.

William Nylander gav Toronto ledningen tidigt i andra perioden efter förarbete från Easton Cowan och Auston Matthews. Efter 6.06 i andra perioden slog Arsenij Gritsjuk till framspelad av Jesper Bratt och Nico Hischier och kvitterade för New Jersey.

13.50 in i tredje perioden nätade Torontos Matthew Knies på pass av John Tavares och gav laget ledningen. 17.39 in i perioden satte Connor Brown pucken framspelad av Arsenij Gritsjuk och Luke Hughes och kvitterade.

New Jersey vann straffläggningen efter att Paul Cotter satt den avgörande straffen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för New Jersey är NY Rangers. Lagen möts lördag 7 mars 21.00 i Prudential Center. Toronto tar sig an NY Rangers borta fredag 6 mars 01.00.

New Jersey–Toronto 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (5.26) Matias Maccelli (Dakota Joshua, Simon Benoit), 1–1 (7.55) Timo Meier (Nico Hischier, Dawson Mercer).

Andra perioden: 1–2 (23.21) William Nylander (Easton Cowan, Auston Matthews), 2–2 (26.06) Arsenij Gritsjuk (Jesper Bratt, Nico Hischier).

Tredje perioden: 2–3 (53.50) Matthew Knies (John Tavares), 3–3 (57.39) Connor Brown (Arsenij Gritsjuk, Luke Hughes).

Straffar: 4–3 (65.00) Paul Cotter.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Toronto: 0-2-3

Nästa match:

New Jersey: New York Rangers, hemma, 7 mars 21.00

Toronto: New York Rangers, borta, 6 mars 01.00