Straffar avgjorde när Tyringe vann mot Lejonet

Tyringe-seger med 2–1 efter straffar

Sam Jakobsson avgjorde för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Tyringe tog emot Lejonet hemma i en riktigt jämn match i U20 division 1 E syd herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Sam Jakobsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I och med detta har Lejonet fyra förluster i rad.

Tyringe–Lejonet – mål för mål

Isak Hofvander gav Tyringe ledningen efter sex minuter på pass av Oscar Thurn och Elias Örn. Efter 11.16 i andra perioden slog Melker Lavin till på pass av Liam Wetterlöv och Viggo Magnusson och kvitterade för Lejonet. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Tyringes Sam Jakobsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Tyringes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lejonets fjärde uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Tyringe SoSS med 4–3 efter förlängning .

Tyringe möter Trelleborg i nästa match borta tisdag 11 november 19.00. Lejonet möter samma dag Lund hemma.

Tyringe–Lejonet 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (6.21) Isak Hofvander (Oscar Thurn, Elias Örn).

Andra perioden: 1–1 (31.16) Melker Lavin (Liam Wetterlöv, Viggo Magnusson).

Straffar: 2–1 (65.00) Sam Jakobsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Lejonet: 1-1-3

Nästa match:

Tyringe: Trelleborgs IF, borta, 11 november

Lejonet: Lund Giants HC, hemma, 11 november