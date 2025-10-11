Straffar avgjorde när Tingsryd vann mot Mariestad

Tingsryd segrade – 3–2 efter straffar

Alfred Carlsson avgjorde för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Mariestad tog emot Tingsryd hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Alfred Carlsson för.

Resultatet innebär att Mariestad nu har fyra förluster i rad.

Mariestad–Tingsryd – mål för mål

Mariestad tog ledningen efter 9.04 genom Karl Umegård framspelad av Max Wennlund och Lukas Cederholm. Hannes Johansson och Eric Nordmark låg sen bakom vändningen till 1–2 för Tingsryd.

Mariestad kvitterade till 2–2 genom Oscar Lundin i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Tingsryds Alfred Carlsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Mariestad har en vinst och fyra förluster och 12–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Mariestad har nu tre poäng efter fem spelade matcher medan Tingsryd har fem poäng efter tre matcher.

Den 10 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Dackehallen.

Lördag 18 oktober 16.00 spelar Mariestad hemma mot Mörrum. Tingsryd möter Grums borta i Billerudhallen söndag 12 oktober 16.00.

Mariestad–Tingsryd 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (9.04) Karl Umegård (Max Wennlund, Lukas Cederholm).

Andra perioden: 1–1 (20.43) Eric Nordmark (Isac Nielsen, Mikael Johansson), 1–2 (22.09) Hannes Johansson (William Fransson, Adam Persson), 2–2 (39.46) Oscar Lundin (Wiggo Weinö, Melvin Pettersson).

Straffar: 2–3 (65.00) Alfred Carlsson.

Nästa match:

Mariestad: Mörrum GoIS IK, hemma, 18 oktober

Tingsryd: Grums IK Hockey, borta, 12 oktober