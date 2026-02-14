Straffar avgjorde när Sunne vann mot Örebro

Seger för Sunne med 4–3 efter straffar

Wille Jansson tvåmålsskytt för Sunne

Samuel Larsson matchvinnare för Sunne

Det var jämnt hela vägen när Örebro mötte Sunne hemma i U20 Div 1 västra B herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Sunne var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0). Samuel Larsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Sunne hade förlorat de senaste fem mötena mot Örebro inför dagens möte.

Sunnes Wille Jansson tvåmålsskytt

Sunne tog ledningen efter 4.45 genom Anton Wikman assisterad av Oliver Rydberg och Fredrik Lundal.

Sac Granqvist och Ludwig Svärd såg till att Örebro vände till ledning med 2–1.

Sunne kvitterade till 2–2 genom Wille Jansson i andra perioden.

5.20 in i tredje perioden nätade Örebros Oscar Lindblom framspelad av Sac Granqvist och Lucas Stigell och gav laget ledningen. 6.46 in i perioden fick Wille Jansson utdelning återigen på pass av Mille Ranström och Sofian Phoenix Bjorli och kvitterade.

I straffläggningen var det Sunne som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Samuel Larsson för.

Sac Granqvist gjorde ett mål för Örebro och två målgivande passningar.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro med 4–1.

I nästa match, lördag 21 februari möter Örebro Forshaga hemma i Trängens IP 11.00 medan Sunne spelar borta mot Nor IK U23/Solstad HC 12.00.

Örebro–Sunne 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (4.45) Anton Wikman (Oliver Rydberg, Fredrik Lundal).

Andra perioden: 1–1 (22.06) Sac Granqvist (Gustav Lodin, Lucas Stigell), 2–1 (28.16) Ludwig Svärd (Sac Granqvist, Lucas Forsman), 2–2 (32.45) Wille Jansson (Mille Ranström, Sofian Phoenix Bjorli).

Tredje perioden: 3–2 (45.20) Oscar Lindblom (Sac Granqvist, Lucas Stigell), 3–3 (46.46) Wille Jansson (Mille Ranström, Sofian Phoenix Bjorli).

Straffar: 3–4 (65.00) Samuel Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 3-1-1

Sunne: 2-1-2

Nästa match:

Örebro: Forshaga IF, hemma, 21 februari 11.00

Sunne: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 21 februari 12.00