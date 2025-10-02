Straffar avgjorde när SSK U18 vann mot Brinken

SSK U18-seger med 6–5 efter straffar

Jonathan Cremonese tvåmålsskytt för SSK U18

Noel Lundell avgjorde för SSK U18

SSK U18 tog emot Brinken hemma i en riktigt jämn match i U18 regional öst herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde SSK U18 avgöra till 6–5 (2–0, 1–3, 2–2, 0–0, 1–0). Noel Lundell blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

SSK U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Brinken hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

SSK U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Alfred Lagerberg och Viggo Fors.

Brinken reducerade och kvitterade till 5–5 genom Ivan Litvinsson och Gergo Szabó med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.42 kvar att spela. SSK U18:s Noel Lundell satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Förlusten var Brinkens tredje uddamålsförlust.

SSK U18 har åtta poäng och Brinken har fyra poäng efter fyra omgångar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter SSK U18 AIK i Ulriksdals IP 15.30. Brinken tar sig an Nacka hemma 18.30.

SSK U18–Brinken 6–5 (2–0, 1–3, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (2.41) Winston Ilmarsson (Felix Thörn), 2–0 (6.54) Jonathan Cremonese.

Andra perioden: 2–1 (21.12) Alvin Jansson (Artis Duklavs, Elliot Hamler), 2–2 (24.48) Hugo Friberg, 2–3 (28.57) Maté Szabó, 3–3 (33.05) Jonathan Cremonese (Viggo Fors).

Tredje perioden: 4–3 (42.43) Alfred Lagerberg (Winston Ilmarsson, Adrian Norin), 5–3 (43.52) Viggo Fors (Loke Åkesson, Theo Antell), 5–4 (54.11) Ivan Litvinsson (Hugo Friberg), 5–5 (58.18) Gergo Szabó (Ben Nord).

Straffar: 6–5 (65.00) Noel Lundell.

Nästa match:

SSK U18: AIK, borta, 5 oktober

Brinken: Nacka HK, hemma, 5 oktober