Straffar avgjorde när Nyköping vann mot Tyringe

Nyköping vann med 4–3 efter straffar

Hugo Pettersson matchvinnare för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Nyköping tog emot Tyringe hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Nyköping avgöra till 4–3 (0–0, 2–3, 1–0, 0–0, 1–0). Hugo Pettersson blev hjälte i straffläggningen.

Borås nästa för Nyköping

Den första perioden slutade 0–0. Tyringe dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

11.04 in i tredje perioden slog Isak Kolsbo till på pass av Karl Eriksson och Mikael Taylan och kvitterade. Nyköpings Hugo Pettersson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Hugo Pettersson gjorde ett mål för Nyköping och två målgivande passningar.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Nyköping med 13–22 och Tyringe med 9–13 i målskillnad. Förlusten var Tyringes andra uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Tyrs Hov Sportcentra.

I nästa omgång har Nyköping Borås borta i Borås Ishall, onsdag 22 oktober 19.00. Tyringe spelar borta mot Hanviken söndag 19 oktober 16.00.

Nyköping–Tyringe 4–3 (0–0, 2–3, 1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Andra perioden: 0–1 (24.05) Max Kroon (Melker Hof), 1–1 (25.10) Jonas Risberg (Hugo Pettersson, John Moberg), 1–2 (28.38) Sebastian Kjellen (Gustaf Berling, Erik Burwall), 2–2 (37.40) William Hildebertszon (John Moberg, Hugo Pettersson), 2–3 (39.56) Erik Burwall (Oskar Tängerby, Sebastian Kjellen).

Tredje perioden: 3–3 (51.04) Isak Kolsbo (Karl Eriksson, Mikael Taylan).

Straffar: 4–3 (65.00) Hugo Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Tyringe: 2-1-2

Nästa match:

Nyköping: Borås HC, borta, 22 oktober

Tyringe: Hanvikens SK, borta, 19 oktober