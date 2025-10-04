Straffar avgjorde när Nybro vann mot Östersunds IK

Nybro vann med 4–3 efter straffar

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Miikka Pitkänen matchvinnare för Nybro

Nybro tog emot Östersunds IK hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Nybro avgöra till 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Miikka Pitkänen blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

AIK nästa för Nybro

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Nybro gjorde 1–0 genom Julius Bergman efter 2.20 i andra perioden.

Anton Klint och Maksim Semjonov såg till att Östersunds IK vände till ledning med 1–2. Efter 9.35 i tredje perioden gjorde Östersunds IK 1–3 genom Linus Videll.

Nybro reducerade och kvitterade till 3–3 genom Theo Jacobsson och Tim Lindfors i tredje perioden. Nybros Miikka Pitkänen blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Nybros tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Östersunds IK:s andra uddamålsförlust.

Östersunds IK:s nya tabellposition är elfte plats medan Nybro är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Nybro som så sent som den 24 september låg på åttonde plats.

Onsdag 8 oktober 19.00 möter Nybro AIK hemma i Liljas Arena medan Östersunds IK spelar hemma mot SSK.

Nybro–Östersunds IK 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 1–0 (22.20) Julius Bergman (Theo Jacobsson, Jesper Mångs), 1–1 (30.17) Anton Klint (Alexander Anderberg, Samuel Solem), 1–2 (39.26) Maksim Semjonov (Alexander Anderberg, Oliver Kandergård).

Tredje perioden: 1–3 (49.35) Linus Videll (Dennis Värmhed, Leo Sundqvist), 2–3 (53.45) Theo Jacobsson (Hugo Gabrielson), 3–3 (54.16) Tim Lindfors (Kalle Holm, Elias Stenman).

Straffar: 4–3 (65.00) Miikka Pitkänen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Östersunds IK: 1-2-2

Nästa match:

Nybro: AIK, hemma, 8 oktober

Östersunds IK: Södertälje SK, hemma, 8 oktober