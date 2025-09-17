Straffar avgjorde när Malmö vann mot HV 71

Malmö vann med 4–3 efter straffar

Malmös Sigge Larsson tvåmålsskytt

Felix Bognäs matchvinnare för Malmö

HV 71 tog emot Malmö hemma i en riktigt jämn match i U18 regional syd herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen, och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Felix Bognäs blev hjälte i straffläggningen.

Det var första segern för Malmö, efter 1–3 mot Linköping i premiären.

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Fabian Merkle Rohdin efter 1.59, men Malmö kvitterade genom Viktor Lennström efter 6.59. Efter 41 sekunder i andra perioden gjorde Malmö 1–2 genom Sigge Larsson.

Alfred Ingelsten och Sam Tillström låg sen bakom vändningen till 3–2 för HV 71. 12.48 in i tredje perioden nätade Malmös Sigge Larsson på nytt framspelad av Figo Larsson och Jack Silvander Jarevik och kvitterade. I straffläggningen var det Malmö som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Felix Bognäs för.

Sigge Larsson gjorde två mål för Malmö och ett assist.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 september. Då möter HV 71 Karlskrona i NKT Arena 16.00. Malmö tar sig an Växjö hemma 13.30.

HV 71–Malmö 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (1.59) Fabian Merkle Rohdin (Martinus Schioldan), 1–1 (6.59) Viktor Lennström (Oliver Andrle, Sigge Larsson).

Andra perioden: 1–2 (20.41) Sigge Larsson (Oliver Andrle, Figo Larsson), 2–2 (30.49) Sam Tillström (Alfred Nordén, Isak Alvudd), 3–2 (33.40) Alfred Ingelsten (Jacob Aldèn, Maximilliam Wistrand).

Tredje perioden: 3–3 (52.48) Sigge Larsson (Figo Larsson, Jack Silvander Jarevik).

Straffar: 3–4 (65.00) Felix Bognäs.

Nästa match:

HV 71: Karlskrona HK, borta, 21 september

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 21 september