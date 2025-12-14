Straffar avgjorde när Lidingö Vikings HC U18 vann mot Boo

Boo tog emot Lidingö Vikings HC U18 hemma i en riktigt jämn match i U18 allettan östra herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 0–0, 1–0). Titus Grünberg blev hjälte i straffläggningen.

Titus Grünberg med två mål för Lidingö Vikings HC U18

Fabian Spjuth gav Boo ledningen efter elva minuter efter pass från Max Stavin och Alexander Myrentorp.

Elliot Hellberg och Titus Grünberg såg till att Lidingö Vikings HC U18 vände till ledning med 1–2.

Arsenijs Zaicevs och Axel Andersson gjorde att Boo vände till underläget till ledning med 3–2.

5.26 in i tredje perioden nätade Lidingö Vikings HC U18:s Albert Strambersky på pass av Alec Lejnerborn och Axel Brändstedt och kvitterade.

Lidingö Vikings HC U18:s Titus Grünberg blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Boo har två vinster och tre förluster och 20–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidingö Vikings HC U18 har tre vinster och två förluster och 30–17 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lidingö Vikings HC med 4–2.

Boo–Lidingö Vikings HC U18 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (11.50) Fabian Spjuth (Max Stavin, Alexander Myrentorp).

Andra perioden: 1–1 (23.53) Elliot Hellberg (Ludvig Malmström, Ludwig Augustinson), 1–2 (28.13) Titus Grünberg (Peter Srobar, Arthur Birg), 2–2 (30.10) Axel Andersson (Max Stavin, Vincent Andersson), 3–2 (32.40) Arsenijs Zaicevs (Vincent Andersson).

Tredje perioden: 3–3 (45.26) Albert Strambersky (Alec Lejnerborn, Axel Brändstedt).

Straffar: 3–4 (65.00) Titus Grünberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 2-1-2

Lidingö Vikings HC U18: 3-0-2