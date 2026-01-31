Straffar avgjorde när Kungälv vann mot Olofström

Kungälv vann med 7–6 efter straffar

Wilhelm Sjöberg gjorde två mål för Kungälv

Theo Blomnell avgjorde för Kungälv

Olofström tog emot Kungälv hemma i en riktigt jämn match i U20 region syd vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Kungälv avgöra till 7–6 (2–3, 1–0, 3–3, 0–0, 1–0). Theo Blomnell blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Kungälvs Wilhelm Sjöberg tvåmålsskytt

Olofström dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 10.44 i andra perioden nätade Wilhelm Sjöberg på pass av Carl Ståhl och kvitterade för Kungälv.

Kungälv gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Wilhelm Sjöberg och Jacob Ekberg.

Olofström reducerade dock till 4–5 genom Gustav Reinert efter 6.16 av perioden.

Kungälv utökade ledningen igen genom Max Kiellarson efter 11.10 och kom allt närmare segern.

Olofström reducerade och kvitterade till 6–6 genom Mike Westmark och Gustav Reinert med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.40 kvar att spela.

Kungälv vann straffläggningen efter att Theo Blomnell satt den avgörande straffen.

Olofströms Gustav Reinert stod för tre mål och ett assist. Theo Blomnell gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Kungälv.

Olofström har en vinst och fyra förluster och 17–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har två vinster och tre förluster och 15–20 i målskillnad.

För Olofström gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Kungälv är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kungälvs IK har tagit två segrar före den här matchen. Olofströms IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 7 februari möter Olofström Borås borta 14.00 och Kungälv möter Bäcken hemma 16.05.

Olofström–Kungälv 6–7 (3–2, 0–1, 3–3, 0–0, 0–1)

U20 region syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (2.44) Gustav Reinert (Viktor Forsberg), 2–0 (7.06) Malte Mörnhed (Arvid Boklund, Viktor Forsberg), 2–1 (7.39) Carl Ståhl (Viggo Ganemyr, Jacob Ekberg), 2–2 (17.18) Victor Ivarsson (Theo Blomnell, Arvid Samdell), 3–2 (19.02) Yehor Polishchuk (Tor Berthin, Elian Kellander).

Andra perioden: 3–3 (30.44) Wilhelm Sjöberg (Carl Ståhl).

Tredje perioden: 3–4 (41.41) Wilhelm Sjöberg (Max Kiellarson, Arvid Samdell), 3–5 (45.38) Jacob Ekberg (Theo Blomnell, Ebbe Uller), 4–5 (46.16) Gustav Reinert (Malte Mörnhed, Albin Svensson), 4–6 (51.10) Max Kiellarson, 5–6 (51.49) Mike Westmark (Noel Öfverman, Gustav Reinert), 6–6 (58.20) Gustav Reinert (Leo Widén, Axel Evernäs).

Straffar: 6–7 (65.00) Theo Blomnell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 1-2-2

Kungälv: 2-1-2

Nästa match:

Olofström: Borås HC, borta, 7 februari 14.00

Kungälv: Bäcken HC, hemma, 7 februari 16.05