Straffar avgjorde när Haninge Anchors vann mot SDE
Följ HockeySverige på
Google news
- Haninge Anchors-seger med 3–2 efter straffar
- Casper Malmenborn avgjorde för Haninge Anchors
- Fjärde segern för Haninge Anchors
Haninge Anchors tog emot SDE hemma i en riktigt jämn match i U20 allettan östra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Haninge Anchors avgöra till 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0). Casper Malmenborn blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
Haninge Anchors–SDE – mål för mål
SDE startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Jonsson Eidsheim och Rasmus Edin innan Haninge Anchors svarade och gjorde 2–1 genom Elliot Corey Mårtensson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
17.46 in i tredje perioden fick Melwin Kollberg utdelning och kvitterade.
I straffläggningen var det Haninge Anchors som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Casper Malmenborn för.
Med tre omgångar kvar är Haninge Anchors på åttonde plats i tabellen medan SDE är på sjätte plats.
Lagens första möte för säsongen vann SDE med 2–1 efter förlängning .
Lördag 14 februari spelar Haninge Anchors borta mot Enköping 15.40 och SDE mot Tumba borta 14.00 i Ishuset.
Haninge Anchors–SDE 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0)
U20 allettan östra, Torvalla Ishall
Första perioden: 0–1 (3.04) William Jonsson Eidsheim (Rasmus Edin), 0–2 (9.28) Rasmus Edin (Nelson Berg, Oliwer Subäck), 1–2 (19.03) Elliot Corey Mårtensson (Gustav Michelsson Kindbom, Hugo Wremborn).
Tredje perioden: 2–2 (57.46) Melwin Kollberg.
Straffar: 3–2 (65.00) Casper Malmenborn.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Haninge Anchors: 3-0-2
SDE: 2-1-2
Nästa match:
Haninge Anchors: Enköpings SK HK, borta, 14 februari 15.40
SDE: IFK Tumba IK, borta, 14 februari 14.00
Den här artikeln handlar om: