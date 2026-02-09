Straffar avgjorde när Haninge Anchors vann mot SDE

Haninge Anchors-seger med 3–2 efter straffar

Casper Malmenborn avgjorde för Haninge Anchors

Fjärde segern för Haninge Anchors

Haninge Anchors tog emot SDE hemma i en riktigt jämn match i U20 allettan östra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Haninge Anchors avgöra till 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0). Casper Malmenborn blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Haninge Anchors–SDE – mål för mål

SDE startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Jonsson Eidsheim och Rasmus Edin innan Haninge Anchors svarade och gjorde 2–1 genom Elliot Corey Mårtensson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

17.46 in i tredje perioden fick Melwin Kollberg utdelning och kvitterade.

I straffläggningen var det Haninge Anchors som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Casper Malmenborn för.

Med tre omgångar kvar är Haninge Anchors på åttonde plats i tabellen medan SDE är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann SDE med 2–1 efter förlängning .

Lördag 14 februari spelar Haninge Anchors borta mot Enköping 15.40 och SDE mot Tumba borta 14.00 i Ishuset.

Haninge Anchors–SDE 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 allettan östra, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (3.04) William Jonsson Eidsheim (Rasmus Edin), 0–2 (9.28) Rasmus Edin (Nelson Berg, Oliwer Subäck), 1–2 (19.03) Elliot Corey Mårtensson (Gustav Michelsson Kindbom, Hugo Wremborn).

Tredje perioden: 2–2 (57.46) Melwin Kollberg.

Straffar: 3–2 (65.00) Casper Malmenborn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors: 3-0-2

SDE: 2-1-2

Nästa match:

Haninge Anchors: Enköpings SK HK, borta, 14 februari 15.40

SDE: IFK Tumba IK, borta, 14 februari 14.00