Straffar avgjorde när Frölunda vann mot Färjestad

Frölunda segrade – 5–4 efter straffar

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Rörth matchvinnare för Frölunda

Färjestad tog emot Frölunda hemma i en riktigt jämn match i U20 nationell södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Frölunda avgöra till 5–4 (1–0, 1–1, 2–3, 0–0, 1–0). Linus Rörth blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna.

Örebro Hockey U20 nästa för Frölunda

Liam Elofsson gav Frölunda ledningen efter elva minuters spel assisterad av Linus Rörth. Färjestad kvitterade till 1–1 genom Douglas Sättermann i andra perioden.

Frölunda gjorde 1–2 genom Zacharias Käll efter 17.24. Färjestad kvitterade till 2–2 genom Mikkel Eriksen i tredje perioden.

Frölunda tog ledningen på nytt genom Liam Elofsson som gjorde sitt andra mål efter 11.06 i tredje perioden.

Elias Eriksson såg till att Färjestad vände till ledning med 4–3 med två raka mål.

Frölunda kvitterade till 4–4 genom Linus Rörth med tre sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Frölunda som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Linus Rörth för.

Frölundas Linus Rörth stod för fem poäng, varav två mål.

Det här var Färjestads femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas tredje uddamålsseger.

Färjestad stannar därmed på åttonde plats och Frölunda toppar fortfarande tabellen. Ett tapp för Färjestad som låg på andra plats så sent som den 11 oktober.

Söndag 26 oktober spelar Färjestad hemma mot Växjö 12.15 och Frölunda mot Örebro Hockey U20 borta 12.30 i Behrn Arena.

Färjestad–Frölunda 4–5 (0–1, 1–1, 3–2, 0–0, 0–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (11.01) Liam Elofsson (Linus Rörth).

Andra perioden: 1–1 (29.24) Douglas Sättermann (Oliver Marcelius), 1–2 (37.24) Zacharias Käll (Zigge Bratt, Linus Rörth).

Tredje perioden: 2–2 (47.13) Mikkel Eriksen, 2–3 (51.06) Liam Elofsson (Max Westergård, Linus Rörth), 3–3 (52.55) Elias Eriksson (Måns Gudmundsson, Oliver Marcelius), 4–3 (59.06) Elias Eriksson (Mikkel Eriksen, Måns Gudmundsson), 4–4 (59.57) Linus Rörth.

Straffar: 4–5 (65.00) Linus Rörth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Växjö Lakers HC, hemma, 26 oktober

Frölunda: Örebro HK, borta, 26 oktober