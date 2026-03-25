Straffar avgjorde när Florida vann mot Seattle

Florida vann med 5–4 efter straffar

Vinnie Hinostroza avgjorde för Florida

Fjärde raka nederlaget för Seattle

Florida vann till slut en jämn match mot Seattle i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Florida var starkare och vann med 5–4 (0–0, 1–0, 3–4, 0–0, 1–0). Vinnie Hinostroza blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Seattle fyra förluster i rad.

Florida–Seattle – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

2.32 in i andra perioden gjorde Florida 1–0 genom Nolan Foote med assist av Noah Gregor och Gustav Forsling.

Florida gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Eetu Luostarinen och Carter Verhaeghe.

Seattle reducerade dock till 3–1 genom Ryker Evans efter 8.10 av perioden.

Efter 12.21 ökade Florida på till 4–1 genom Noah Gregor.

Seattle reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden. Det sista målet kom med 3.22 kvar att spela.

Florida vann straffläggningen efter att Vinnie Hinostroza satt den avgörande straffen.

Det här betyder att Florida ligger kvar på åttonde och sista plats i Atlantic division och Seattle på femte plats.

När lagen senast möttes vann Seattle med 6–2.

Seattle spelar borta mot Tampa Bay samma tid.

Florida–Seattle 5–4 (0–0, 1–0, 3–4, 0–0, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 1–0 (22.32) Nolan Foote (Noah Gregor, Gustav Forsling).

Tredje perioden: 2–0 (45.16) Eetu Luostarinen (Vinnie Hinostroza, Evan Rodrigues), 3–0 (47.37) Carter Verhaeghe, 3–1 (48.10) Ryker Evans (Jordan Eberle, Berkly Catton), 4–1 (52.21) Noah Gregor, 4–2 (54.17) Matthew Beniers (Brandon Montour, Adam Larsson), 4–3 (56.24) Jordan Eberle, 4–4 (56.38) Bobby Mcmann.

Straffar: 5–4 (65.00) Vinnie Hinostroza.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Seattle: 1-1-3

Nästa match: