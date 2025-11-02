Straffar avgjorde när Florida vann mot Dallas

Seger för Florida med 4–3 efter straffar

Dallas andra raka förlust

Sjätte segern för Florida

Florida tog emot Dallas hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Florida avgöra till 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 0–0, 1–0).

Florida–Dallas – mål för mål

Första perioden blev mållös. 1.47 in i andra perioden spräckte Florida nollan genom Brad Marchand framspelad av Eetu Luostarinen och Anton Lundell.

Efter fem minuter i andra perioden nätade Sam Reinhart på pass av Carter Verhaeghe och Evan Rodrigues och gjorde 2–0.

Dallas Wyatt Johnston gjorde 2–1 efter 14.47 framspelad av Sam Steel och Mikko Rantanen.

Justin Hryckowian gjorde dessutom 2–2 efter 16 minuter framspelad av Thomas Harley och Sam Steel.

Efter 12.24 i tredje perioden gjorde Florida 3–2 genom Sam Bennett.

Dallas kvitterade till 3–3 genom Mikko Rantanen med 2.43 kvar att spela av perioden. Florida tog ledningen efter 5.00.

Dallas Sam Steel hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Florida med 16–14 och Dallas med 11–10 i målskillnad. Det här var Floridas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dallas tredje uddamålsförlust.

Floridas nya tabellposition är fjärde plats medan Dallas är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i American Airlines Center.

Onsdag 5 november spelar Florida borta mot Anaheim Ducks 04.00 och Dallas mot Edmonton hemma 02.00 i American Airlines Center.

Florida–Dallas 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 1–0 (21.47) Brad Marchand (Eetu Luostarinen, Anton Lundell), (Carter Verhaeghe, Evan Rodrigues), 2–1 (34.47) Wyatt Johnston (Sam Steel, Mikko Rantanen), (Thomas Harley, Sam Steel).

Tredje perioden: 3–2 (52.24) Sam Bennett (Gustav Forsling, Mackie Samoskevich), 3–3 (57.17) Mikko Rantanen (Sam Steel, Jason Robertson).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-1-1

Dallas: 3-2-0

Nästa match:

Florida: Anaheim Ducks, borta, 5 november

Dallas: Edmonton Oilers, hemma, 5 november