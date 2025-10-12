Straffar avgjorde när Djurgården vann mot SDE

Djurgården vann med 3–2 efter straffar

Brette Pettet matchvinnare för Djurgården

Femte raka nederlaget för SDE

Djurgården tog emot SDE hemma i en riktigt jämn match i SDHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Brette Pettet blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Med det tog hemmalaget Djurgården en skön revansch, eftersom SDE vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Djurgården–SDE – mål för mål

Charlotte Akervik gjorde 1–0 till Djurgården efter 17.55 framspelad av Brette Pettet och Kaitlin Jockims. Efter 8.37 i andra perioden slog Tereza Pistekova till på pass av Gabriela Jones och kvitterade för SDE. Djurgården gjorde 2–1 genom Tiffany Hill efter 5.38 i tredje perioden.

SDE kvitterade till 2–2 genom Ella Sköldebäck efter 6.46 av perioden. Djurgården vann straffläggningen efter att Brette Pettet satt den avgörande straffen.

Djurgården har två segrar och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har fem förluster och 8–14 i målskillnad. Det här var Djurgårdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SDE:s sjätte uddamålsförlust.

Djurgården ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan SDE ligger på sjätte plats.

Djurgården tar sig an HV 71 i nästa match hemma fredag 17 oktober 19.00. SDE möter Brynäs borta onsdag 15 oktober 18.00.

Djurgården–SDE 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (17.55) Charlotte Akervik (Brette Pettet, Kaitlin Jockims).

Andra perioden: 1–1 (28.37) Tereza Pistekova (Gabriela Jones).

Tredje perioden: 2–1 (45.38) Tiffany Hill (Barbora Bartakova), 2–2 (46.46) Ella Sköldebäck.

Straffar: 3–2 (65.00) Brette Pettet.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

SDE: 0-1-4

Nästa match:

Djurgården: HV 71, hemma, 17 oktober

SDE: Brynäs IF, borta, 15 oktober