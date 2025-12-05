Straffar avgjorde när Columbus vann mot Detroit

Columbus-seger med 6–5 efter straffar

Adam Fantilli med två mål för Columbus

Andra raka segern för Columbus

Columbus tog emot Detroit hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (1–0, 3–3, 1–2, 0–0, 1–0).

Columbus tog ledningen efter 17.57 genom Ivan Provorov framspelad av Brendan Gaunce.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Alex DeBrincat och Patrick Kane gjorde att Detroit vände till underläget till ledning med 4–5.

Columbus kvitterade till 5–5 genom Adam Fantilli med knappt två minuter kvar att spela.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Columbus har två segrar och tre förluster och 16–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har en vinst och fyra förluster och 18–25 i målskillnad. Det här var Columbus nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Detroits femte uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Detroit Red Wings med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Columbus är Florida. Lagen möts lördag 6 december 21.30 i Amerant Bank Arena. Detroit tar sig an Seattle borta söndag 7 december 04.00.

Columbus–Detroit 6–5 (1–0, 3–3, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (17.57) Ivan Provorov (Brendan Gaunce).

Andra perioden: 1–1 (21.16) Dylan Larkin (Moritz Seider, Lucas Raymond), 2–1 (25.18) Kirill Martjenko, 3–1 (27.07) Kent Johnson (Cole Sillinger, Denton Mateychuk), 3–2 (29.07) Lucas Raymond (Axel Sandin Pellikka, Patrick Kane), 3–3 (30.19) James Van Riemsdyk (Andrew Copp, Emmitt Finnie), 4–3 (33.50) Adam Fantilli.

Tredje perioden: 4–4 (49.35) Patrick Kane, 4–5 (51.37) Alex DeBrincat, 5–5 (58.29) Adam Fantilli (Zach Werenski, Sean Monahan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-2-1

Detroit: 1-2-2

Nästa match:

Columbus: Florida Panthers, borta, 6 december

Detroit: Seattle Kraken, borta, 7 december