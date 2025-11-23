Straffar avgjorde när Brinken vann mot Nacka

Brinken-seger med 2–1 efter straffar

Brinkens Timo Melicharek tvåmålsskytt

Andra raka nederlaget för Nacka

Brinken tog emot Nacka hemma i en riktigt jämn match i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Timo Melicharek blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Brinken–Nacka – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

7.36 in i andra perioden spräckte Brinken nollan genom Timo Melicharek.

Efter 12.34 i andra perioden nätade Jack Strömsholm på pass av Bailey Bascones och Malte Liljegren och kvitterade för Nacka.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Brinkens Timo Melicharek satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Brinkens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nackas tredje uddamålsförlust.

Brinken har nu sex poäng och Nacka har sju poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

När lagen möttes senast vann Nacka HK med 6–1.

I nästa match, söndag 30 november möter Brinken Sollentuna hemma i Lejonhallen 18.30 medan Nacka spelar borta mot SDE 13.30.

Brinken–Nacka 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Lejonhallen

Andra perioden: 1–0 (27.36) Timo Melicharek, 1–1 (32.34) Jack Strömsholm (Bailey Bascones, Malte Liljegren).

Straffar: 2–1 (65.00) Timo Melicharek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 2-1-2

Nacka: 2-1-2

Nästa match:

Brinken: Sollentuna HC, hemma, 30 november

Nacka: SDE HF, borta, 30 november