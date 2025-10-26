Straffar avgjorde när Björklöven U18 vann mot Luleå U18

Björklöven U18 vann med 8–7 efter straffar

Björklöven U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Mathias Sivertsen Andresen gjorde tre mål för Björklöven U18

Luleå U18 tog emot Björklöven U18 hemma i en riktigt jämn match i U18 regional norr herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Björklöven U18 avgöra till 8–7 (2–2, 2–2, 3–3, 0–0, 1–0). Axel Sandberg blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Mathias Sivertsen Andresen med tre mål för Björklöven U18

Björklöven U18 tog ledningen i första perioden genom Victor Meneghetti.

Lo Axelsson och Jan Rejthar såg till att Luleå U18 vände till ledning med 2–1.

Björklöven U18 kvitterade till 2–2 genom Mathias Sivertsen Andresen. I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

Luleå U18 tog ledningen på nytt genom Måns Josbrant som gjorde sitt andra mål efter 57 sekunder i tredje perioden.

Björklöven U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 5–4 till ledning med 5–7.

Men Luleå U18 stod för en grym upphämtning till 7–7 med två mål på bara 1.42. Casper Kjölmoen gjorde 6–7 efter 17.54 och samme Kjölmoen fullbordade comebacken till 7–7 efter 19.36. I straffläggningen var det Björklöven U18 som avgjorde till 7–8. Den avgörande straffen stod Axel Sandberg för.

Mathias Sivertsen Andresen gjorde tre mål för Björklöven U18 och spelade dessutom fram till ett mål, Carl Karmehag hade tre assists och Nick Travergård stod för tre poäng, varav ett mål. Lo Axelsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål för Luleå U18, Isak Linder hade fyra assists, Jan Rejthar gjorde två mål och totalt tre poäng och Casper Kjölmoen gjorde två mål och totalt tre poäng.

Luleå U18 har tre vinster och två förluster och 38–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven U18 har fyra vinster och en förlust och 23–14 i målskillnad. Det här var Luleå U18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Björklöven U18:s fjärde uddamålsseger.

Luleå U18–Björklöven U18 7–8 (2–2, 2–2, 3–3, 0–0, 0–1)

U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (7.25) Victor Meneghetti (Axel Sandberg, Amadeus Johansson), 1–1 (8.57) Jan Rejthar (Lo Axelsson), 2–1 (10.27) Lo Axelsson (Isak Linder, Casper Kjölmoen), 2–2 (19.56) Mathias Sivertsen Andresen (Nick Travergård, Carl Karmehag).

Andra perioden: 3–2 (20.25) Måns Josbrant (Edvin Grimståhl), 3–3 (21.55) Mathias Sivertsen Andresen (Carl Karmehag, Nick Travergård), 3–4 (26.58) Mathias Sivertsen Andresen (Totte Jonsson, Carl Karmehag), 4–4 (29.08) Jan Rejthar (Isak Linder).

Tredje perioden: 5–4 (40.57) Måns Josbrant (Lo Axelsson, Isak Linder), 5–5 (42.21) Victor Meneghetti (Amadeus Johansson, Alexander Kenttä-Esko), 5–6 (43.40) Erik Björkman (Oscar Hemmyr), 5–7 (49.05) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen), 6–7 (57.54) Casper Kjölmoen (Isak Linder, Lo Axelsson), 7–7 (59.36) Casper Kjölmoen (Jan Rejthar, Melvin Wande).

Straffar: 7–8 (65.00) Axel Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 3-1-1

Björklöven U18: 4-1-0