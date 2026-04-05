Straffar avgjorde – Montreal vann mot New Jersey

Seger för Montreal med 4–3 efter straffar

Montreals nionde seger på de senaste tio matcherna

Oliver Kapanen matchvinnare för Montreal

Montreal vann till slut en jämn match mot New Jersey i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 1–0). Oliver Kapanen blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Montreal hela åtta raka segrar i NHL.

New Jersey–Montreal – mål för mål

Montreal tog ledningen efter 15.58 genom Jayden Struble på pass av Cole Caufield och Arber Xhekaj.

Montreal gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Ivan Demidov och Lane Hutson.

New Jersey reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Dawson Mercer och Jack Hughes i andra perioden.

17.45 in i tredje perioden fick Timo Meier utdelning på pass av Jack Hughes och Dougie Hamilton och kvitterade.

Montreal vann straffläggningen efter att Oliver Kapanen satt den avgörande straffen.

När lagen möttes senast vann New Jersey med 4–3 efter förlängning .

I nästa match möts lagen igen i Bell Centre, måndag 6 april 01.00.

New Jersey–Montreal 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (15.58) Jayden Struble (Cole Caufield, Arber Xhekaj).

Andra perioden: 0–2 (28.12) Ivan Demidov (Cole Caufield, Nick Suzuki), 0–3 (29.28) Lane Hutson, 1–3 (33.08) Dawson Mercer (Timo Meier, Nico Hischier), 2–3 (37.40) Jack Hughes (Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler).

Tredje perioden: 3–3 (57.45) Timo Meier (Jack Hughes, Dougie Hamilton).

Straffar: 3–4 (65.00) Oliver Kapanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-1-2

Montreal: 5-0-0

Nästa match:

New Jersey: Montreal Canadiens, borta, 6 april 01.00

Montreal: New Jersey Devils, hemma, 6 april 01.00