Straffar avgjorde – Leksand vann mot Mora

Leksand vann med 3–2 efter straffar

Loui Karlsson matchvinnare för Leksand

Leksand nu femte, Mora på tredje plats

Leksand spelade mot Mora hemma i en riktigt jämn match i U18 regional väst topp 6 herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Leksand avgöra till 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Loui Karlsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Leksand–Mora – mål för mål

Albin Dahlqvist gav Mora ledningen efter 5.27 på passning från Emil Svensson och Simon Qvarnström-Sjöberg.

Efter 11.06 kvitterade Leksand när Noel Nord fick träff på pass av Loui Karlsson.

Efter 6.58 i andra perioden slog Kalle Pitkänen till på pass av Jonas Benterud och Lukas Forsmark och gav Mora ledningen.

12.18 in i tredje perioden nätade Leksands Rasmus Orenäs och kvitterade.

Leksands Loui Karlsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Leksand med 15–16 och Mora med 19–15 i målskillnad. Det här var Leksands andra uddamålsseger den här säsongen.

Moras nya tabellposition är tredje plats medan Leksand är på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mora IK med 3–2.

Leksand tar sig an BIK Karlskoga i nästa match borta söndag 30 november 14.30. Mora möter samma dag 15.30 Örebro Hockey U18 hemma.

Leksand–Mora 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (5.27) Albin Dahlqvist (Emil Svensson, Simon Qvarnström-Sjöberg), 1–1 (11.06) Noel Nord (Loui Karlsson).

Andra perioden: 1–2 (26.58) Kalle Pitkänen (Jonas Benterud, Lukas Forsmark).

Tredje perioden: 2–2 (52.18) Rasmus Orenäs.

Straffar: 3–2 (65.00) Loui Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Leksand: BIK Karlskoga, borta, 30 november

Mora: Örebro HK, hemma, 30 november