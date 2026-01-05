Straffar avgjorde – HV 71 vann mot SSK U18

Seger för HV 71 med 6–5 efter straffar

Oscar Söderström matchvinnare för HV 71

SSK U18 nu femte, HV 71 på sjunde plats

SSK U18 spelade mot HV 71 hemma i en riktigt jämn match i U18 Nationell södra herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 6–5 (1–2, 3–1, 1–2, 0–0, 1–0). Oscar Söderström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Örebro Hockey U18 nästa för HV 71

SSK U18 dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

I andra perioden var det i stället HV 71 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

SSK U18 kvitterade till 4–4 genom Oscar Lindén i tredje perioden.

HV 71 tog ledningen på nytt genom Alfred Nordén som gjorde sitt andra mål efter 14.12 i tredje perioden.

SSK U18 kvitterade till 5–5 genom Loke Åkesson med 1.14 kvar att spela av perioden.

HV 71:s Oscar Söderström blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att SSK U18 nu ligger på femte plats i tabellen och HV 71 är på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari i Husqvarna Garden.

I nästa omgång har SSK U18 Malmö borta i Malmö Isstadion, lördag 10 januari 15.30. HV 71 spelar borta mot Örebro Hockey U18 tisdag 6 januari 13.30.

SSK U18–HV 71 5–6 (2–1, 1–3, 2–1, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (11.22) Emil Thörn (Anton Wigell), 1–1 (12.41) Fabian Merkle Rohdin (Emil Strålberg), 2–1 (19.31) Viggo Fors (Winston Ilmarsson, Henry Nicolaysen).

Andra perioden: 2–2 (21.27) Alfred Nordén (Isak Alvudd, Olle Sandberg), 2–3 (21.52) Alexander Thunblom, 3–3 (32.29) Alvin Wretling (Adrian Norin), 3–4 (39.01) Fabian Merkle Rohdin.

Tredje perioden: 4–4 (52.09) Oscar Lindén (David Niederleitner, Henry Nicolaysen), 4–5 (54.12) Alfred Nordén (Olle Sandberg, Nils Valfridsson), 5–5 (58.46) Loke Åkesson (Mille Forslund).

Straffar: 5–6 (65.00) Oscar Söderström.

Nästa match:

SSK U18: IF Malmö Redhawks, borta, 10 januari 15.30

HV 71: Örebro HK, borta, 6 januari 13.30