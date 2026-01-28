Straffar avgjorde för Vimmerby i bortasegern mot Björklöven

Seger för Vimmerby med 4–3 efter straffar

Anton Carlsson gjorde två mål för Vimmerby

Vimmerbys tionde seger för säsongen

Björklöven mötte Vimmerby borta i en match i hockeyallsvenskan som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (0–1, 3–2, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Anton Carlsson för.

Anton Carlsson tvåmålsskytt för Vimmerby

Fredrik Forsberg gjorde 1–0 till Björklöven efter sju minuter på pass av Albin Lundin.

Vimmerby förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I straffläggningen var det Vimmerby som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Anton Carlsson för.

Resultatet innebär att Björklöven fortsätter toppa tabellen och Vimmerby ligger på tolfte plats i tabellen.

Fredag 30 januari 19.00 möter Björklöven Mora hemma medan Vimmerby spelar borta mot Modo Hockey.

Björklöven–Vimmerby 3–4 (1–0, 2–3, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (7.28) Fredrik Forsberg (Albin Lundin).

Andra perioden: 1–1 (22.29) Anton Carlsson (William Alftberg, Isak Hansen), 2–1 (23.59) Fredrik Forsberg (Albin Lundin, Marcus Nilsson), 2–2 (32.06) Oscar Davidsson, 2–3 (33.42) Johan Mörnsjö, 3–3 (38.45) Liam Dower Nilsson (Oliwer Sjöström, Oscar Tellström).

Straffar: 3–4 (65.00) Anton Carlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-1-1

Vimmerby: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven: Mora IK, hemma, 30 januari 19.00

Vimmerby: Modo Hockey, borta, 30 januari 19.00