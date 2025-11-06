Straffar avgjorde för VIK Hockey U18 i bortasegern mot Valbo J18

Seger för VIK Hockey U18 med 3–2 efter straffar

Elias Bräck gjorde två mål för VIK Hockey U18

Tredje raka segern för VIK Hockey U18

Valbo J18 mötte VIK Hockey U18 borta i en match i U18 regional väst fortsättning herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0). Elias Bräck blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

VIK Hockey U18:s Elias Bräck tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös. Valbo J18 gjorde 1–0 genom Max Olsson efter 7.41 i andra perioden.

Elias Bräck och Edvin Hammarsten låg sen bakom vändningen till 1–2 för VIK Hockey U18. Lukas Albertsson stod för målet när Valbo J18 kvitterade till 2–2 med 1.27 kvar att spela assisterad av Vigge Öhlander och Felix Pettersson. I straffläggningen var det VIK Hockey U18 som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Elias Bräck för.

Det här var Valbo J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Valbo J18 har fem poäng och VIK Hockey U18 har nio poäng efter fyra omgångar.

När lagen möttes senast vann VIK Västerås HK med 4–2.

Valbo J18 tar sig an Strömsbro i nästa match borta söndag 9 november 16.10. VIK Hockey U18 möter samma dag 12.00 Grums hemma.

Valbo J18–VIK Hockey U18 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (27.41) Max Olsson (Douglas Jönsson, Joakim Lindberg), 1–1 (28.46) Edvin Hammarsten (Emil Lindberg, Sam Thörnqvist), 1–2 (39.36) Elias Bräck (Måns Johannesson, Sam Thörnqvist).

Tredje perioden: 2–2 (58.33) Lukas Albertsson (Vigge Öhlander, Felix Pettersson).

Straffar: 2–3 (65.00) Elias Bräck.

Nästa match:

Valbo J18: Strömsbro IF, borta, 9 november

VIK Hockey U18: Grums IK, hemma, 9 november