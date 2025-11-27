Straffar avgjorde för Valbo J18 i hemmasegern mot Borlänge

Valbo J18 mötte Borlänge hemma i en match i U18 regional väst fortsättning herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Valbo J18 vinna med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Kasper Grahn blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Med det tog hemmalaget Valbo J18 en skön revansch, eftersom Borlänge vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Resultatet innebär att Borlänge nu har fyra förluster i rad.

Valbo J18–Borlänge – mål för mål

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Valbo J18 tog ledningen först efter 13.45 i tredje perioden genom Mateus Jonsson på passning från Felix Pettersson och Douglas Jönsson.

14.42 in i tredje perioden satte Nils Björklund Östning pucken på pass av Sixten Stornils och Adam Melin och kvitterade.

Valbo J18:s Kasper Grahn blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Valbo J18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Borlänge ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Valbo J18 är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 30 november möter Valbo J18 Grums hemma 12.00 och Borlänge möter Strömsbro borta 15.30.

Valbo J18–Borlänge 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, NickBack Arena

Tredje perioden: 1–0 (53.45) Mateus Jonsson (Felix Pettersson, Douglas Jönsson), 1–1 (54.42) Nils Björklund Östning (Sixten Stornils, Adam Melin).

Straffar: 2–1 (65.00) Kasper Grahn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 2-2-1

Borlänge: 1-1-3

Nästa match:

Valbo J18: Grums IK, hemma, 30 november

Borlänge: Strömsbro IF, borta, 30 november