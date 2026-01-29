Straffar avgjorde för SDE i hemmasegern mot Flemingsberg

SDE vann med 3–2 efter straffar

Nils Pulkkinen avgjorde för SDE

Andra raka segern för SDE

SDE mötte Flemingsberg hemma i en match i U18 regional öst fortsättning vår som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde SDE vinna med 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 1–0). Nils Pulkkinen blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Enköping nästa för SDE

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Flemingsberg gjorde 0–1 genom Michael Lundh efter 1.07 i tredje perioden.

Anton Toivola Henriksson och Leon Ekman gjorde att SDE vände till underläget till ledning med 2–1.

Flemingsberg kvitterade till 2–2 genom Dominik Verbescuk med 20 sekunder kvar att spela. Målet kom med 20 sekunder kvar att spela.

SDE vann straffläggningen efter att Nils Pulkkinen satt den avgörande straffen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SDE på femte plats och Flemingsberg på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. SDE HF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Flemingsbergs IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 1 februari spelar SDE borta mot Enköping 17.40 och Flemingsberg mot Viggbyholm hemma 19.30 i Visättra Ishall.

SDE–Flemingsberg 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Tredje perioden: 0–1 (41.07) Michael Lundh (Adam Kois, William Brozin), 1–1 (44.32) Leon Ekman (Maximilian Söderholm), 2–1 (51.30) Anton Toivola Henriksson (Oskar Lundsten, Maximilian Forsberg), 2–2 (59.40) Dominik Verbescuk (Melvin Karlsson).

Straffar: 3–2 (65.00) Nils Pulkkinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

SDE: Enköpings SK HK, borta, 1 februari 17.40

Flemingsberg: Viggbyholms IK, hemma, 1 februari 19.30