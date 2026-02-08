Straffar avgjorde för SDE i bortasegern mot Värmdö

SDE-seger med 3–2 efter straffar

SDE:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Mauritzon med två mål för SDE

Värmdö mötte SDE borta i en match i U18 regional öst fortsättning vår som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde SDE vinna med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Adam Mauritzon för.

Därmed har SDE vunnit fyra matcher i rad i U18 regional öst fortsättning vår.

Den första perioden slutade mållös.

9.51 in i andra perioden gjorde Värmdö 1–0. Målskytt var Edvin Boström efter pass från Alexander Borgström och David Svedlund. Efter 10.09 i andra perioden slog Oskar Lundsten till på pass av Nils Pulkkinen och Viggo Graf Kennemyr och kvitterade för SDE.

8.42 in i tredje perioden satte Adam Mauritzon pucken framspelad av Maximilian Forsberg och gav laget ledningen. 11.15 in i perioden fick Alexander Borgström utdelning framspelad av Edvin Boström och Lucas Asplund och kvitterade.

I straffläggningen var det SDE som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Adam Mauritzon för.

När lagen möttes senast vann SDE med 2–1.

Torsdag 12 februari möter Värmdö Tyresö Hanviken Hockey borta 19.40 och SDE möter Viggbyholm hemma 20.10.

Värmdö–SDE 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Andra perioden: 1–0 (29.51) Edvin Boström (Alexander Borgström, David Svedlund), 1–1 (30.09) Oskar Lundsten (Nils Pulkkinen, Viggo Graf Kennemyr).

Tredje perioden: 1–2 (48.42) Adam Mauritzon (Maximilian Forsberg), 2–2 (51.15) Alexander Borgström (Edvin Boström, Lucas Asplund).

Straffar: 2–3 (65.00) Adam Mauritzon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 2-1-2

SDE: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 12 februari 19.40

SDE: Viggbyholms IK, hemma, 12 februari 20.10