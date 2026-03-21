Straffar avgjorde för Pittsburgh i hemmasegern mot Winnipeg

Pittsburgh vann en riktigt jämn match mot Winnipeg i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0). Sidney Crosby blev hjälte i straffläggningen.

Pittsburgh startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jegor Tjinachov och Rickard Rakell innan Winnipeg svarade och gjorde 2–1 genom Morgan Barron.

Efter 6.10 i andra perioden slog Cole Koepke till framspelad av Adam Lowry och kvitterade för Winnipeg. Pittsburghs Erik Karlsson gjorde 3–2 efter 15.22 på pass av Parker Wotherspoon och Jegor Tjinachov.

Därefter fixade Winnipegs Neal Pionk och Brad Lambert att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Pittsburgh kvitterade till 4–4 genom Erik Karlsson i tredje perioden.

Pittsburgh vann straffläggningen efter att Sidney Crosby satt den avgörande straffen.

Lagens första möte för säsongen vann Winnipeg med 5–2.

Pittsburgh–Winnipeg 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (1.06) Jegor Tjinachov (Jevgenij Malkin, Parker Wotherspoon), 2–0 (2.02) Rickard Rakell (Bryan Rust, Samuel Girard), 2–1 (3.50) Morgan Barron (Brad Lambert).

Andra perioden: 2–2 (26.10) Cole Koepke (Adam Lowry), 3–2 (35.22) Erik Karlsson (Parker Wotherspoon, Jegor Tjinachov).

Tredje perioden: 3–3 (44.04) Neal Pionk (Jonathan Toews, Gustav Nyquist), 3–4 (48.36) Brad Lambert, 4–4 (52.45) Erik Karlsson (Bryan Rust, Sidney Crosby).

Straffar: 5–4 (65.00) Sidney Crosby.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-1-1

Winnipeg: 2-2-1

Nästa match:

Pittsburgh: Carolina Hurricanes, hemma, 22 mars 20.00

Winnipeg: New York Rangers, borta, 22 mars 17.00