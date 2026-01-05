Straffar avgjorde för Örebro Hockey U18 i hemmasegern mot Linköping HC U18

Örebro Hockey U18 vann med 3–2 efter straffar

Benjamin Ask Haglund med två mål för Örebro Hockey U18

Andra raka nederlaget för Linköping HC U18

Örebro Hockey U18 mötte Linköping HC U18 hemma i en match i U18 Nationell södra herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Örebro Hockey U18 vinna med 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Benjamin Ask Haglund för.

Benjamin Ask Haglund tvåmålsskytt för Örebro Hockey U18

Linköping HC U18 tog ledningen efter 10.56 genom Benjamin Jismyr.

Örebro Hockey U18 kvitterade när Benjamin Ask Haglund slog till på passning från Filip Wahlén och William Olofsson efter 14.12.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.29 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey U18:s William Aaram Olsen framspelad av Lucas Roynezon och Milo Spelkvist och gav laget ledningen.

14.48 in i perioden slog Oliver Ericsson till på pass av Lucas Toumeh och Oscar Holmertz och kvitterade.

I straffläggningen var det Örebro Hockey U18 som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Benjamin Ask Haglund för.

Det här betyder att Örebro Hockey U18 nu ligger på åttonde plats i tabellen och Linköping HC U18 är på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Stångebro Ishall.

I nästa omgång har Örebro Hockey U18 HV 71 hemma i Behrn Arena, tisdag 6 januari 13.30. Linköping HC U18 spelar hemma mot Färjestad lördag 10 januari 15.00.

Örebro Hockey U18–Linköping HC U18 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (10.56) Benjamin Jismyr, 1–1 (14.12) Benjamin Ask Haglund (Filip Wahlén, William Olofsson).

Tredje perioden: 2–1 (50.29) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, Milo Spelkvist), 2–2 (54.48) Oliver Ericsson (Lucas Toumeh, Oscar Holmertz).

Straffar: 3–2 (65.00) Benjamin Ask Haglund.

Nästa match:

Örebro Hockey U18: HV 71, hemma, 6 januari 13.30

Linköping HC U18: Färjestads BK, hemma, 10 januari 15.00