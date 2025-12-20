Straffar avgjorde för LHC i bortasegern mot Skellefteå AIK

LHC segrade – 5–4 efter straffar

Nicholas Shore matchvinnare för LHC

Tredje raka segern för LHC

Skellefteå AIK mötte LHC borta i en match i SHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 5–4 (2–0, 1–4, 1–0, 0–0, 1–0). Nicholas Shore blev hjälte i straffläggningen.

Färjestad nästa för LHC

LHC tog ledningen efter tolv minuters spel genom Jakub Vrana.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 16.09 när Christoffer Ehn hittade rätt med assist av Markus Ljungh och Max Martin.

I andra perioden var det i stället Skellefteå AIK som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

6.00 in i tredje perioden fick Jonathan Myrenberg utdelning på pass av Zion Nybeck och Eskild Bakke Olsen och kvitterade.

LHC:s Nicholas Shore blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Skellefteå AIK ligger kvar på andra plats i tabellen och LHC på elfte plats.

Skellefteå AIK tar sig an Luleå i nästa match borta fredag 26 december 18.00. LHC möter samma dag 15.15 Färjestad borta.

Skellefteå AIK–LHC 4–5 (0–2, 4–1, 0–1, 0–0, 0–1)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (12.56) Jakub Vrana, 0–2 (16.09) Christoffer Ehn (Markus Ljungh, Max Martin).

Andra perioden: 1–2 (20.10) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Oscar Lindberg), 2–2 (24.19) Lars Bryggman (Jonathan Davidsson, Max Krogdahl), 3–2 (24.39) Arvid Lundberg (Zeb Forsfjäll, Victor Laz), 3–3 (30.01) Zion Nybeck (Markus Ljungh, Mikko Kokkonen), 4–3 (33.08) Oliver Okuliar.

Tredje perioden: 4–4 (46.00) Jonathan Myrenberg (Zion Nybeck, Eskild Bakke Olsen).

Straffar: 4–5 (65.00) Nicholas Shore.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-1-1

LHC: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Luleå HF, borta, 26 december 18.00

LHC: Färjestads BK, borta, 26 december 15.15