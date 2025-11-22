Straffar avgjorde för Leksand i bortasegern mot Modo Hockey U20

Leksand-seger med 3–2 efter straffar

August Lissel matchvinnare för Leksand

Seger nummer 7 för Leksand

Modo Hockey U20 mötte Leksand borta i en match i U20 nationell norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Leksand vinna med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). August Lissel blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Leksands tränare Jörgen Bemström tyckte till om matchen:

– En jämn match som vi vinner på straffar, rättvist tycker jag. Bra boxplay idag där många gör ett bra jobb. Vi gör många bra saker i spelet som vi kan ta med oss till imorgon.

Modo Hockey U20–Leksand – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Hugo Allvin gjorde 1–0 till Leksand 1.42 in i andra perioden framspelad av Adam Andersson och Rasmus Orenäs.

Efter 15.07 i andra perioden nätade Elton Hermansson framspelad av Gustav Dahlin och Oliver Svensson och kvitterade för Modo Hockey U20.

8.53 in i tredje perioden satte Rasmus Orenäs pucken på pass av Pax Kleffner och Adam Andersson och gav laget ledningen.

10.07 in i perioden nätade Modo Hockey U20:s Teodor Vettersand på pass av Kalle Byström och Malcom Gästrin och kvitterade.

Leksands August Lissel satte den avgörande straffen för gästerna.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Modo Hockey U20 med 14–15 och Leksand med 16–18 i målskillnad. Det här var Modo Hockey U20:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands tredje uddamålsseger.

Modo Hockey U20:s nya tabellposition är åttonde plats medan Leksand är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Leksand med 4–1.

Söndag 23 november spelar Modo Hockey U20 hemma mot Mora 16.00 och Leksand mot Björklöven borta 12.00.

Modo Hockey U20–Leksand 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Husumhallen

Andra perioden: 0–1 (21.42) Hugo Allvin (Adam Andersson, Rasmus Orenäs), 1–1 (35.07) Elton Hermansson (Gustav Dahlin, Oliver Svensson).

Tredje perioden: 1–2 (48.53) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner, Adam Andersson), 2–2 (50.07) Teodor Vettersand (Kalle Byström, Malcom Gästrin).

Straffar: 2–3 (65.00) August Lissel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 2-2-1

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey U20: Mora, hemma, 23 november

Leksand: IF Björklöven, borta, 23 november