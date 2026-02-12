Straffar avgjorde för Helsingborg i bortasegern mot Oskarshamn

Helsingborg segrade – 2–1 efter straffar

Wiggo Holm avgjorde för Helsingborg

Andra raka förlusten för Oskarshamn

Det blev en riktigt tajt match när Oskarshamn tog emot Helsingborg i U18 regional syd vår. Matchen avgjordes först efter straffar där Helsingborg var starkast. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1). Wiggo Holm blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– Tycker vi äger matchen och spelar riktigt bra hockey. Har fåtal dippar men kommer ur dem snabbt genom hårt jobb och bra energi. Tyvärr så är vi inte tillräckligt effektiva framåt för att plocka fler poäng än vad det blev, tyckte Oskarshamns tränare Philip Elander.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg tyckte så här om matchen:

– Ibland har man studsarna med sig, det har vi ikväll. Samtidigt är det väldigt starkt av grabbarna att plocka två poäng i Oskarshamn en torsdag.

Oskarshamn–Helsingborg – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 14.34 in i andra perioden som Helsingborg tog ledningen genom Noah Roos med assist av Jakob Haraldsson och Adrian Sonesson. Efter 19.06 i andra perioden slog Dante Olheden till på straff och kvitterade för Oskarshamn.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I straffläggningen var det Helsingborg som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Wiggo Holm för.

Oskarshamn ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Helsingborg är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Oskarshamn med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Oskarshamn Borås i Be-Ge Hockey Center 14.00. Helsingborg tar sig an Troja-Ljungby U18 hemma 13.00.

Oskarshamn–Helsingborg 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 0–1 (34.34) Noah Roos (Jakob Haraldsson, Adrian Sonesson), 1–1 (39.06) Dante Olheden.

Straffar: 1–2 (65.00) Wiggo Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-2-1

Helsingborg: 3-2-0

Nästa match:

Oskarshamn: Borås HC, hemma, 15 februari 14.00

Helsingborg: IF Troja-Ljungby, hemma, 15 februari 13.00