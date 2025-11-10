Straffar avgjorde för Haninge Anchors i bortasegern mot Trångsund

Haninge Anchors vann med 4–3 efter straffar

Elias Sköldqvist gjorde två mål för Haninge Anchors

Gustav Michelsson Kindbom matchvinnare för Haninge Anchors

Trångsund mötte Haninge Anchors borta i en match i U20 division 1 östra C herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0). Gustav Michelsson Kindbom blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Haninge Anchors Elias Sköldqvist tvåmålsskytt

Neo Strandman gav Trångsund ledningen efter elva minuter assisterad av Adam Ågfalck och Samuel Bexell. Haninge Anchors kvitterade till 1–1 genom Adrian Vasilevski i början av andra perioden i andra perioden.

Trångsund gjorde 2–1 genom Simon Horne efter 17.19. Elias Sköldqvist såg till att Haninge Anchors vände till ledning med 2–3 med två raka mål.

Trångsund kvitterade till 3–3 genom Adam Ågfalck i tredje perioden. I straffläggningen var det Haninge Anchors som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Gustav Michelsson Kindbom för.

Trångsunds Samuel Bexell hade tre assists.

Trångsund har en vinst och fyra förluster och 16–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haninge Anchors har tre vinster och två förluster och 19–18 i målskillnad.

Trångsund stannar därmed på fjärde plats och Haninge Anchors på tredje plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Trångsunds IF med 4–3 efter straffar.

Trångsund tar sig an IFK Salem i nästa match borta söndag 16 november 17.30. Haninge Anchors möter Tumba borta lördag 15 november 14.30.

Trångsund–Haninge Anchors 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 division 1 östra C herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (11.44) Neo Strandman (Adam Ågfalck, Samuel Bexell).

Andra perioden: 1–1 (21.36) Adrian Vasilevski (Hugo Wremborn), 2–1 (37.19) Simon Horne (Samuel Bexell, Neo Strandman).

Tredje perioden: 2–2 (43.23) Elias Sköldqvist (Marcus Strömberg), 2–3 (48.09) Elias Sköldqvist (Gustav Michelsson Kindbom), 3–3 (52.20) Adam Ågfalck (Samuel Bexell).

Straffar: 3–4 (65.00) Gustav Michelsson Kindbom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 1-1-3

Haninge Anchors: 3-1-1

Nästa match:

Trångsund: IFK Salem, borta, 16 november

Haninge Anchors: IFK Tumba IK, borta, 15 november