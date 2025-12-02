Straffar avgjorde för Grums i bortasegern mot Borlänge

Grums vann med 4–3 efter straffar

Grums nionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Nyman tvåmålsskytt för Grums

Borlänge mötte Grums borta i en match i U20 region väst herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0). Lucas Branting blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det här innebär att Grums nu har nio segrar i följd i U20 region väst herr.

Lucas Nyman med två mål för Grums

Isac Olsson gjorde 1–0 till gästande Grums efter 8.02 framspelad av Olle Axelsson och Max Johansson.

Efter 15.59 i andra perioden slog Lucas Nyman till framspelad av Olle Axelsson och gjorde 0–2.

Borlänges Helmer Almetun-Lantz gjorde 1–2 efter 17.24 på pass av Robin Strand.

Grums utökade ledningen igen genom Lucas Nyman som gjorde sitt andra mål efter 13.32 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Borlänge reducerade och kvitterade till 3–3 genom Helmer Almetun-Lantz och Filip Eriksson med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.06 kvar att spela.

Grums vann straffläggningen efter att Lucas Branting satt den avgörande straffen.

Grums Olle Axelsson hade tre assists. Helmer Almetun-Lantz stod för tre poäng, varav två mål för Borlänge.

Det här var Borlänges sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums tionde uddamålsseger.

Det här betyder att Borlänge ligger kvar på femte plats i tabellen och Grums på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK Hockey vunnit.

I nästa match, lördag 6 december möter Borlänge Orsa borta i Orsa Ishall 13.15 medan Grums spelar hemma mot Malung 13.00.

Borlänge–Grums 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (8.02) Isac Olsson (Olle Axelsson, Max Johansson).

Andra perioden: 0–2 (35.59) Lucas Nyman (Olle Axelsson), 1–2 (37.24) Helmer Almetun-Lantz (Robin Strand).

Tredje perioden: 1–3 (53.32) Lucas Nyman (Olle Axelsson, Lucas Branting), 2–3 (56.05) Helmer Almetun-Lantz (Robin Strand, Melvin Lantz), 3–3 (57.54) Filip Eriksson (Helmer Almetun-Lantz).

Straffar: 3–4 (65.00) Lucas Branting.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-2-1

Grums: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge: Orsa IK, borta, 6 december

Grums: Malungs IF, hemma, 6 december