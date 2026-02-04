Straffar avgjorde – Brooklyn vann mot SK Lejon

Seger för Brooklyn med 4–3 efter straffar

Axel Öhman gjorde två mål för Brooklyn

Seger nummer 1 för Brooklyn

SK Lejon spelade mot Brooklyn hemma i en riktigt jämn match i U20 region norr fortsättning herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Axel Öhman blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Brooklyns Axel Öhman tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0.

Brooklyn gjorde 0–1 genom Axel Häggström efter 3.04 i andra perioden.

Milton Linder och Philip Törmä låg sen bakom vändningen till 2–1 för SK Lejon.

Brooklyn kvitterade till 2–2 genom Axel Öhman i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 11.46 i tredje perioden gjorde SK Lejon 3–2 genom Isak Viklund.

Brooklyn kvitterade till 3–3 genom Filip Ylten med 3.48 kvar att spela av perioden.

I straffläggningen var det Brooklyn som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Axel Öhman för.

Det här betyder att SK Lejon är kvar på sjätte plats och Brooklyn stannar sist, på nionde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lejon med 4–1.

Nästa motstånd för SK Lejon är Teg J20. Lagen möts onsdag 11 februari 19.00. Brooklyn tar sig an Vännäs borta lördag 7 februari 11.30.

SK Lejon–Brooklyn 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (23.04) Axel Häggström (Fabian Lindfors), 1–1 (27.08) Milton Linder (Jack Meier-Tomassen, Josef Bygdén), 2–1 (28.20) Philip Törmä (Erik Blancher).

Tredje perioden: 2–2 (45.47) Axel Öhman (Max Englund, Axel Häggström), 3–2 (51.46) Isak Viklund (Philip Törmä, Emil Hägg), 3–3 (56.12) Filip Ylten (Odd Lindgren, Noah Eriksson).

Straffar: 3–4 (65.00) Axel Öhman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon: 2-2-1

Brooklyn: 2-0-3

Nästa match:

SK Lejon: Tegs SK, borta, 11 februari 19.00

Brooklyn: Vännäs HC, borta, 7 februari 11.30