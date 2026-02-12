Straffar avgjorde – Ånge U18 vann mot AIK-Hockey Härnösand U18
- Ånge U18 segrade – 5–4 efter straffar
- Rolands Ramutis avgjorde för Ånge U18
- Tredje raka segern för Ånge U18
Ånge U18 vann till slut en jämn match mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Ånge U18 var starkare och vann med 5–4 (1–1, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0). Rolands Ramutis blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
I och med detta har AIK-Hockey Härnösand U18 fyra förluster i rad.
Kovland U18 nästa för Ånge U18
Nico Desenbekowitsch gav Ånge U18 ledningen efter 10.27 på passning från Leo Olsson. AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 1–1 efter 19.12 när Alexander Hellström hittade rätt efter förarbete från Filip Ahnlund.
Efter 53 sekunder i andra perioden gjorde AIK-Hockey Härnösand U18 2–1 genom Andre Hasko.
Ånge U18 kvitterade till 2–2 genom Hampus Häggblom efter 9.02 av perioden.
AIK-Hockey Härnösand U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Hampus Karlström och Andre Hasko.
12.09 in i tredje perioden nätade Ånge U18:s Alexander Nordström och reducerade. Efter 13.30 slog Casey Hooker-Owén till framspelad av Olle Edler och kvitterade för Ånge U18.
I straffläggningen var det Ånge U18 som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Rolands Ramutis för.
AIK-Hockey Härnösand U18 stannar därmed på nionde plats och Ånge U18 på åttonde plats i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ånge IK vunnit.
I nästa omgång har AIK-Hockey Härnösand U18 Tegs SK U18 hemma i Högslättens Ishall, lördag 14 februari 16.15. Ånge U18 spelar hemma mot Kovland U18 måndag 16 februari 19.30.
AIK-Hockey Härnösand U18–Ånge U18 4–5 (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 0–1)
U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall
Första perioden: 0–1 (10.27) Nico Desenbekowitsch (Leo Olsson), 1–1 (19.12) Alexander Hellström (Filip Ahnlund).
Andra perioden: 2–1 (20.53) Andre Hasko (Fabian Norden), 2–2 (29.02) Hampus Häggblom (Isak Viberg), 3–2 (30.21) Hampus Karlström (Theodor Melander), 4–2 (30.21) Andre Hasko (Theodor Melander).
Tredje perioden: 4–3 (52.09) Alexander Nordström, 4–4 (53.30) Casey Hooker-Owén (Olle Edler).
Straffar: 4–5 (65.00) Rolands Ramutis.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK-Hockey Härnösand U18: 1-1-3
Ånge U18: 3-0-2
Nästa match:
AIK-Hockey Härnösand U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 14 februari 16.15
Ånge U18: Kovlands IshF, hemma, 16 februari 19.30
