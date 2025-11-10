Storseger för Wings HC Arlanda hemma mot Östhammars SK U20

Seger för Wings HC Arlanda med 6–0 mot Östhammars SK U20

Wings HC Arlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Vilmer Asp med två mål för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda hade en riktig målfest när man besegrade Östhammars SK U20 hemma i Pinbackshallen i U20 Div 1 östra A herr. Wings HC Arlanda vann med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

Segern var Wings HC Arlandas femte på de senaste sex matcherna.

Isac Harju blev matchvinnare

Wings HC Arlanda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Även i andra perioden var Wings HC Arlanda starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Vilmer Asp, Max Gustafsson och Liam Wahlström. Efter 18.13 i tredje perioden gjorde Erik Wickström också 6–0 framspelad av Carl-Johan Strandberg och Emil Sahlman.

Wings HC Arlandas Vilmer Asp stod för två mål och ett assist.

Wings HC Arlanda stannar därmed på andra plats och Östhammars SK U20 sist, på sjätte plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Wings HC Arlanda med 12–3.

I nästa omgång har Wings HC Arlanda Väsby borta i Vilundaparkens Ishall A, söndag 16 november 15.00. Östhammars SK U20 spelar borta mot IFK Täby HC fredag 14 november 20.05.

Wings HC Arlanda–Östhammars SK U20 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (15.14) Isac Harju (Emil Sahlman, Edvin Stenerhag), 2–0 (18.42) Vilmer Asp (Erik Wickström, Edvin Stenerhag).

Andra perioden: 3–0 (31.09) Vilmer Asp (Max Gustafsson, Vojtech Mrazek), 4–0 (34.58) Max Gustafsson (Vilmer Asp), 5–0 (39.48) Liam Wahlström (Odin Johnsson Berger, Hampus Söderkvist).

Tredje perioden: 6–0 (58.13) Erik Wickström (Carl-Johan Strandberg, Emil Sahlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 4-0-1

Östhammars SK U20: 1-0-4

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Väsby IK HK, borta, 16 november

Östhammars SK U20: IFK Täby HC, borta, 14 november