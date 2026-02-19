Storseger för VIK Hockey U18 hemma mot Hudiksvall

VIK Hockey U18-seger med 8–0 mot Hudiksvall

VIK Hockey U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Noah Forsberg matchvinnare för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 hade en riktig målfest när man besegrade Hudiksvall hemma i ABB Arena Nord i U18 regional väst fortsättning vår herr. VIK Hockey U18 vann med hela 8–0 (2–0, 0–0, 6–0).

Det här var VIK Hockey U18:s femte nolla den här säsongen.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för VIK Hockey U18, som nu har sju raka segrar.

Borlänge nästa för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 tog ledningen efter åtta minuter genom Noah Forsberg på pass av Sixten Söderkvist och Wilmer Larsson. Efter 17.19 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Noah Forsberg på nytt hittade rätt efter förarbete från William Lindberg och Calle Larsson Bergqvist.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Eric Pettersson, som gjorde två mål, Colin Åkerlind, Calle Larsson Bergqvist, Sixten Söderkvist och Oscar Kihlander.

VIK Hockey U18:s Elias Bräck hade tre assists.

VIK Hockey U18 har fyra segrar och en förlust och 33–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har fem förluster och 4–32 i målskillnad.

Resultatet innebär att VIK Hockey U18 fortsätter toppa tabellen och Hudiksvall ligger sist, på tionde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann VIK Hockey med 8–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter VIK Hockey U18 Borlänge i Borlänge Ishall 12.00. Hudiksvall tar sig an BIK Karlskoga borta 13.00.

VIK Hockey U18–Hudiksvall 8–0 (2–0, 0–0, 6–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (8.16) Noah Forsberg (Sixten Söderkvist, Wilmer Larsson), 2–0 (17.19) Noah Forsberg (William Lindberg, Calle Larsson Bergqvist).

Tredje perioden: 3–0 (40.19) Eric Pettersson (Elias Bräck), 4–0 (41.00) Sixten Söderkvist (Gustav Grundström, Colin Åkerlind), 5–0 (43.29) Colin Åkerlind, 6–0 (52.12) Oscar Kihlander (Alfred Örnberg, Elias Bräck), 7–0 (54.20) Eric Pettersson (Elias Bräck), 8–0 (57.08) Calle Larsson Bergqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

VIK Hockey U18: Borlänge HF, borta, 22 februari 12.00

Hudiksvall: BIK Karlskoga, borta, 22 februari 13.00