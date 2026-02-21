Storseger för Växjö – 6–1 mot Färjestad

Växjö segrade – 6–1 mot Färjestad

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Isaksson avgjorde för Växjö

Växjö fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i U20 nationell södra med 6–1 (2–1, 3–0, 1–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Färjestad vann med 4–2.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Motståndarna var betydligt hetare i alla enkla utföranden, duellerna, åkningarna, skärpan och målskyttet. Vi hade våra lägen i början av andra, förvaltade inte de. Motståndarna gjorde mål på sina lägen.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Växjö–Färjestad – mål för mål

Växjö startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ola Palme och Max Isaksson innan Färjestad svarade och gjorde 2–1 genom Elias Eriksson.

Växjö startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Albin Laksonen och ett mål av Melker Hof.

14.06 in i tredje perioden slog Max Isaksson till återigen framspelad av Melker Hof och Emon Kulmala och ökade ledningen.

Melker Hof gjorde ett mål för Växjö och två målgivande passningar och Albin Laksonen stod för två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Växjö och Färjestad den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Färjestads BK vunnit.

Nästa motstånd för Växjö är Örebro Hockey U20. Färjestad tar sig an Frölunda borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 12.00.

Växjö–Färjestad 6–1 (2–1, 3–0, 1–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (9.54) Ola Palme (Ludvig Pettersson, Noa Bräutigam), 2–0 (12.28) Max Isaksson (Noa Bräutigam, Melker Hof), 2–1 (19.40) Elias Eriksson (Victor Klockervold, Malte Pihlström).

Andra perioden: 3–1 (21.17) Albin Laksonen, 4–1 (32.00) Melker Hof (Liam Pettersson, Albin Laksonen), 5–1 (33.37) Albin Laksonen (Ola Palme, Olle Tideman).

Tredje perioden: 6–1 (54.06) Max Isaksson (Melker Hof, Emon Kulmala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Färjestad: 2-2-1

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, hemma, 22 februari 12.00

Färjestad: Frölunda, borta, 22 februari 12.00