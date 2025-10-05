Storseger för Värmdö borta mot IK Göta

Värmdö vann med 7–2 mot IK Göta

Elias Ahnfeldt tvåmålsskytt för Värmdö

Alexander Borgström matchvinnare för Värmdö

Värmdö tog återigen en enkel seger när laget besegrade IK Göta borta i HCL Tech Arena i U18 allettan östra herr. Värmdö gjorde hela sju mål och vann med 7–2 (1–0, 2–0, 4–2).

Elias Ahnfeldt med två mål för Värmdö

Sverre Eklinder gav Värmdö ledningen efter 12.26 på pass av Alexander Borgström och David Svedlund. Även i andra perioden var Värmdö starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Elias Ahnfeldt och Alexander Borgström. Värmdö övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.04 genom David Svedlund och gick upp till 0–5 innan IK Göta kom tillbaka och reducerade till 2–5.

Innan matchen var över hade Värmdö gjort hela 2–7.

Alexander Nevala Karlman och Alexander Borgström gjorde båda ett mål och två assist för Värmdö.

Efter tre matcher har IK Göta nu fyra poäng och Värmdö har nio poäng.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Ekhallen.

IK Göta tar sig an Wings Arlanda i nästa match borta torsdag 9 oktober 19.45. Värmdö möter samma dag 19.55 Tumba hemma.

IK Göta–Värmdö 2–7 (0–1, 0–2, 2–4)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (12.26) Sverre Eklinder (Alexander Borgström, David Svedlund).

Andra perioden: 0–2 (27.24) Elias Ahnfeldt (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 0–3 (32.08) Alexander Borgström.

Tredje perioden: 0–4 (41.04) David Svedlund (Sverre Eklinder, Alexander Borgström), 0–5 (41.32) Alexander Nevala Karlman (Edvin Boström, Elias Ahnfeldt), 1–5 (43.48) Nils Norling (Oliwer Ekström, Axel Rinman), 2–5 (52.15) Elliot Hultstrand (Axel Rinman, Oliwer Ekström), 2–6 (56.00) Elias Ahnfeldt (Victor Svedlund, Vincent Ryberg), 2–7 (59.09) Vincent Ryberg (Edvin Boström, Alexander Nevala Karlman).

Nästa match:

IK Göta: Wings HC Arlanda, borta, 9 oktober

Värmdö: IFK Tumba IK, hemma, 9 oktober