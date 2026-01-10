Storseger för Vallentuna borta mot Segeltorp

Seger för Vallentuna med 8–0 mot Segeltorp

Vallentunas Titus Cummings fyramålsskytt

Melvynn Billiet-Prades avgjorde för Vallentuna

Vallentuna hade en riktig målfest när man besegrade Segeltorp borta i Segeltorpshallen i U20 allettan östra. Vallentuna vann med hela 8–0 (2–0, 4–0, 2–0).

Vallentunas Titus Cummings var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Titus Cummings fyramålsskytt för Vallentuna

Melvynn Billiet-Prades gav Vallentuna ledningen efter 19.02 på passning från Titus Cummings och Maxim Klouda. Laget gjorde 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Titus Cummings hittade rätt på pass av Tarik Mahmutovic och Adam Mihalik.

Även i andra perioden var Vallentuna starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom två mål av Titus Cummings, ett mål av Charlie Bergqvist och ett mål av Henry Bremås.

11.56 in i tredje perioden satte Titus Cummings pucken på nytt på pass av Maxim Klouda och ökade ledningen. Efter 14.09 gjorde Alvar Nyström också 0–8 med assist av Maxim Klouda. Det fastställde slutresultatet till 0–8.

Vallentuna ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Segeltorp är på tionde och sista plats.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Vallentuna Ishall.

Måndag 12 januari spelar Segeltorp borta mot Wings HC Arlanda 19.30 och Vallentuna mot Järna hemma 19.40 i Vallentuna Ishall.

Segeltorp–Vallentuna 0–8 (0–2, 0–4, 0–2)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (19.02) Melvynn Billiet-Prades (Titus Cummings, Maxim Klouda), 0–2 (19.57) Titus Cummings (Tarik Mahmutovic, Adam Mihalik).

Andra perioden: 0–3 (28.14) Titus Cummings (Tarik Mahmutovic), 0–4 (32.44) Charlie Bergqvist (Tarik Mahmutovic), 0–5 (37.30) Henry Bremås (Markus Majuri, Alvar Nyström), 0–6 (38.51) Titus Cummings (Tarik Mahmutovic, Adam Mihalik).

Tredje perioden: 0–7 (51.56) Titus Cummings (Maxim Klouda), 0–8 (54.09) Alvar Nyström (Maxim Klouda).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 0-0-5

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Segeltorp: Wings HC Arlanda, borta, 12 januari 19.30

Vallentuna: Järna SK, hemma, 12 januari 19.40