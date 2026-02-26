Storseger för Sunne hemma mot Nora HC/Hällefors IK U23

Sunne vann med 13–0 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Oskar Blank matchvinnare för Sunne

Tredje raka segern för Sunne

Sunne hade en riktig målfest när man besegrade Nora HC/Hällefors IK U23 hemma i Helmia Arena i U20 Div 1 västra B herr. Sunne vann med hela 13–0 (2–0, 5–0, 6–0).

I och med detta har Nora HC/Hällefors IK U23 tio förluster i rad.

Därmed har Sunne vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Kumla nästa för Sunne

Oskar Blank gav Sunne ledningen efter åtta minuters spel på passning från Simon Ekelund. Efter 12.27 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Elwin Persson fick träff efter förarbete från Samuel Larsson och Simon Ekelund.

Även i andra perioden var Sunne starkast och gick från 2–0 till 7–0 tack vare sex raka mål (! ), mål av Alvin Sättermon, Oliver Rydberg, Fredrik Lundal, William Olsson Lindh och Samuel Larsson.

Sunne fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Samuel Larsson, Oliver Braathen-Lien, Simon Ekelund, Arnas Gudirgis, Elwin Persson och Simon Carlbäck.

Sunnes Simon Ekelund stod för ett mål och sex assists, Samuel Larsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål, Oliver Rydberg gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Oliver Braathen-Lien gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Fredrik Lundal gjorde ett mål och två målgivande passningar, Elwin Persson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Simon Carlbäck gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sunne på tredje plats och Nora HC/Hällefors IK U23 på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Sunne med 10–3.

Lördag 28 februari möter Sunne Kumla hemma 16.30 och Nora HC/Hällefors IK U23 möter Viking hemma 15.00.

Sunne–Nora HC/Hällefors IK U23 13–0 (2–0, 5–0, 6–0)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (8.08) Oskar Blank (Simon Ekelund), 2–0 (12.27) Elwin Persson (Samuel Larsson, Simon Ekelund).

Andra perioden: 3–0 (21.20) Alvin Sättermon (Fredrik Lundal, Oliver Braathen-Lien), 4–0 (27.45) Oliver Rydberg (Simon Ekelund, Anton Wikman), 5–0 (31.02) Fredrik Lundal (Samuel Larsson, Simon Ekelund), 6–0 (33.39) William Olsson Lindh (Liam Mikaelsson), 7–0 (36.50) Samuel Larsson (Simon Ekelund, Oliver Rydberg).

Tredje perioden: 8–0 (48.42) Simon Carlbäck (Oliver Braathen-Lien, Alvin Sättermon), 9–0 (51.50) Samuel Larsson (Elwin Persson, Oliver Rydberg), 10–0 (53.02) Arnas Gudirgis (Anton Wikman, William Olsson Lindh), 11–0 (54.15) Elwin Persson (Simon Ekelund, Simon Carlbäck), 12–0 (54.44) Oliver Braathen-Lien (Fredrik Lundal, Simon Carlbäck), 13–0 (56.21) Simon Ekelund (Oliver Rydberg, Samuel Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 3-1-1

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Nästa match:

Sunne: Kumla HC Black Bulls, hemma, 28 februari 16.30

Nora HC/Hällefors IK U23: Viking HC, hemma, 28 februari 15.00