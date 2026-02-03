Storseger för Strömsbro borta mot Hudiksvall

Strömsbro segrade – 9–2 mot Hudiksvall

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Knudsen matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro hade en riktig målfest när man besegrade Hudiksvall borta i Holmen Center i U20 region väst herr. Strömsbro vann med hela 9–2 (3–1, 3–1, 3–0).

Segern var Strömsbros femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har 14 förluster i rad.

Hudiksvall–Strömsbro – mål för mål

Strömsbro var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Strömsbro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Filip Jaxgård, Axel Kjerrman och Wilmer Björk Eriksson.

Strömsbros Axel Kjerrman stod för fyra poäng, varav två mål, Wilmer Björk Eriksson gjorde ett mål och tre assist, Jesper Lindberg gjorde två mål och spelade fram till två mål och Henrik Fahlstedt gjorde ett mål och tre assist.

Med fyra omgångar kvar är Hudiksvall sist i serien medan Strömsbro är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Hudiksvall och Strömsbro den här säsongen. Strömsbro IF har tagit två segrar före den här matchen. Hudiksvalls HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 7 februari spelar Hudiksvall borta mot Valbo J20 16.30 och Strömsbro mot BIK Karlskoga J20 hemma 16.45 i Testebo Arena.

Hudiksvall–Strömsbro 2–9 (1–3, 1–3, 0–3)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (1.32) Love Botvidson (Felix Robertsson), 1–1 (5.50) Henrik Fahlstedt (Axel Kjerrman), 1–2 (11.48) Filip Jaxgård (Axel Kjerrman, Henrik Fahlstedt), 1–3 (18.26) Måns Knudsen (Nils Englund-Olsson, Jakob Pommer).

Andra perioden: 1–4 (22.21) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Nils Englund-Olsson), 1–5 (26.19) Axel Kjerrman (Egon Ericsson, Henrik Fahlstedt), 1–6 (35.43) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Zacharias Jandrén), 2–6 (39.47) Felix Robertsson (Viktor List Halvarsson).

Tredje perioden: 2–7 (49.07) Filip Jaxgård (Wilmer Björk Eriksson, Jesper Lindberg), 2–8 (55.40) Wilmer Björk Eriksson (Måns Knudsen, Jesper Lindberg), 2–9 (58.11) Axel Kjerrman (Egon Ericsson, Henrik Fahlstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-1-4

Strömsbro: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Valbo HC, borta, 7 februari 16.30

Strömsbro: BIK Karlskoga, hemma, 7 februari 16.45