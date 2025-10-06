Storseger för Sollentuna – 6–1 mot Almtuna

Sollentuna vann med 6–1 mot Almtuna

Sollentunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pontus Björk tvåmålsskytt för Sollentuna

Det blev en klar seger för Sollentuna när laget vann på bortaplan mot Almtuna i U20 region öst herr. Sollentuna vann med klara 6–1 (3–0, 3–0, 0–1).

– Tuff start med 0–3 tidigt. Har därefter svårt att hitta lugnet i försvarsspelet och i spelet med puck, som tidigare varit vår styrka. Men all kredd till Sollentuna som vinner välförtjänt idag, kommenterade Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson.

Segern var Sollentunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Sollentunas Pontus Björk tvåmålsskytt

Sollentuna stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 0.47. Även i andra perioden var Sollentuna starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av August Ullén, Pontus Björk och Oliver Landberg. 14.18 in i tredje perioden nätade Almtunas Jonas Andreasson på pass av Theodor Falkenhäll och Daniel Meyer och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Almtuna.

Pontus Björk gjorde två mål för Sollentuna och spelade fram till ett mål.

Almtuna ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Sollentuna ligger på femte plats.

Lagen möts igen 10 november.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Almtuna IK Göta hemma i Upplandsbilforum Arena 17.45 medan Sollentuna spelar hemma mot Flemingsberg 17.30.

Almtuna–Sollentuna 1–6 (0–3, 0–3, 1–0)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (1.09) Milan Jiri Ruzicka (Joel Ishäll, Elias Björkqvist), 0–2 (1.46) Pontus Björk (Noa Dahlin), 0–3 (1.56) Itay Tamir (Tim Landis).

Andra perioden: 0–4 (22.21) August Ullén (Noa Dahlin, Pontus Björk), 0–5 (29.01) Pontus Björk (Hugo Wiberg, Erik Wiberg), 0–6 (35.34) Oliver Landberg.

Tredje perioden: 1–6 (54.18) Jonas Andreasson (Theodor Falkenhäll, Daniel Meyer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Sollentuna: 4-0-1

Nästa match:

Almtuna: IK Göta, hemma, 11 oktober

Sollentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 11 oktober