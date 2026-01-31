Storseger för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge hemma mot Skutskär J20

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge segrade – 13–7 mot Skutskär J20

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge hade en riktig målfest när man besegrade Skutskär J20 hemma i Kristinehovs ishall i U20 division 1 västra A herr. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge vann med hela 13–7 (3–2, 6–4, 4–1). Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge fick därmed revansch från senaste mötet, som Skutskär J20 vann med 9–7.

I första perioden var det Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 6–4 och ställningen efter två perioder var 9–6.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.49 genom Max Ehrling och gick upp till 12–6 innan Skutskär J20 svarade.

Slutresultatet blev 13–7 i Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänges favör.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänges Emil Hagberg stod för två mål och tre assists, Måns Hadin gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Melker Hindrikes gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Axel Österman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Max Ehrling gjorde ett mål och två målgivande passningar, Jeremias Grundström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Isak Lind hade tre assists. Benjamin Rackner gjorde två mål och två assist för Skutskär J20.

I nästa match möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge Västerås Pickels HC hemma på lördag 7 februari 16.00. Skutskär J20 möter Avesta söndag 1 februari 14.00 hemma.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge–Skutskär J20 13–7 (3–2, 6–4, 4–1)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 0–1 (3.56) Oskar Yng (Melvin Yng, Benjamin Rackner), 0–2 (5.15) William Bogebrant, 1–2 (10.08) Melker Hindrikes (Isak Lind, Max Ehrling), 2–2 (11.20) Måns Hadin (Emil Hagberg, Vincent Östman), 3–2 (14.13) Emil Hagberg (Måns Hadin, Malte Gabrielsson Otterström).

Andra perioden: 3–3 (24.13) Benjamin Rackner (Jordan Amnebrink, Liam Andersson), 4–3 (28.35) Vincent Östman (Måns Hadin, Emil Hagberg), 4–4 (29.42) Benjamin Rackner, 4–5 (29.59) Melvin Yng (Liam Andersson, Oskar Yng), 5–5 (30.20) Melker Hindrikes (Isak Lind), 6–5 (30.26) Jeremias Grundström (Noel Folmerz, Axel Österman), 7–5 (30.40) Noel Folmerz (Jeremias Grundström, Axel Österman), 8–5 (34.42) Axel Österman (Ludwig Forslund, Emil Hagberg), 8–6 (39.12) Jordan Amnebrink (Benjamin Rackner), 9–6 (39.25) Emil Hagberg (Måns Hadin, Malte Gabrielsson Otterström).

Tredje perioden: 10–6 (40.49) Max Ehrling (Victor Modigh, Oscar Olsson), 11–6 (54.51) Jeremias Grundström (Martin Andersson, Axel Österman), 12–6 (57.54) Victor Modigh (Ludwig Forslund, Melker Hindrikes), 12–7 (58.14) Alwin Eriksson, 13–7 (59.48) Melker Hindrikes (Max Ehrling, Isak Lind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge: 2-1-2

Skutskär J20: 1-0-4

Nästa match:

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge: Västerås Pickels HC, hemma, 7 februari 16.00

Skutskär J20: Avesta BK, hemma, 1 februari 14.00