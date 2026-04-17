Storseger för San Jose mot Winnipeg

San Jose-seger med 6–1 mot Winnipeg

Will Smith avgjorde för San Jose

Winnipegs fjärde raka förlust

San Jose fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Winnipeg i NHL med 6–1 (2–1, 3–0, 1–0).

Winnipeg–San Jose – mål för mål

Winnipeg tog ledningen i början av första perioden genom Cole Koepke.

Will Smith och Igor Chernyshov såg till att San Jose vände till ledning med 1–2.

Även i andra perioden var San Jose starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Collin Graf, Michael Misa och William Eklund.

1.14 in i tredje perioden fick Macklin Celebrini utdelning på pass av John Klingberg och Will Smith och ökade ledningen.

William Eklund och Macklin Celebrini gjorde båda ett mål och två assist för San Jose.

Winnipeg har en vinst och fyra förluster och 10–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har San Jose Sharks vunnit.

Winnipeg–San Jose 1–6 (1–2, 0–3, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (3.28) Cole Koepke, 1–1 (6.26) Igor Chernyshov (William Eklund, Macklin Celebrini), 1–2 (16.54) Will Smith (Macklin Celebrini, John Klingberg).

Andra perioden: 1–3 (25.51) Collin Graf, 1–4 (38.01) Michael Misa (William Eklund, John Klingberg), 1–5 (39.55) William Eklund (Mario Ferraro, Kiefer Sherwood).

Tredje perioden: 1–6 (41.14) Macklin Celebrini (John Klingberg, Will Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-0-4

San Jose: 2-1-2