Storseger för Rönnäng hemma mot Varberg

Rönnäng vann med 11–3 mot Varberg

Rönnängs John Hermansgård tremålsskytt

Ted Borggren matchvinnare för Rönnäng

Rönnäng hade en riktig målfest när man besegrade Varberg hemma i Tjörns Ishall i U20 Div 1 A syd vår herr. Rönnäng vann med hela 11–3 (3–3, 3–0, 5–0). Rönnäng fick därmed revansch från senaste mötet, som Varberg vann med 7–4.

I och med detta har Varberg fyra förluster i rad.

John Hermansgård gjorde tre mål för Rönnäng

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Rönnäng som var vassast och gick från 3–3 till 6–3 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Ted Borggren, John Hermansgård och Joel Johansson-Dalberg.

Rönnäng fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–3. Målen i sista perioden gjordes av John Hermansgård, Isak Olsson, Elis Ivarsson, William Olvesjö och Henning Sjöö.

Rönnängs Ted Borggren stod för ett mål och fyra assists, John Hermansgård gjorde tre mål och ett målgivande pass, Isak Olsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Lucas Flyckt gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Rönnäng nu ligger på fjärde plats i tabellen och Varberg är på sjätte plats. Rönnäng var åtta i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Rönnäng och Varberg den här säsongen. Varberg HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Rönnängs IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 4 februari 19.30 spelar Rönnäng hemma mot Alingsås. Varberg möter Hovås hemma i Veddige Ishall tisdag 3 februari 19.40.

Rönnäng–Varberg 11–3 (3–3, 3–0, 5–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (3.22) Lucas Flyckt (Ted Borggren), 1–1 (5.21) Kim Qvist (Viggo Abrahamsson, Robin Abrahamsson), 1–2 (10.13) Viggo Levstam (Arvid Aronsson), 2–2 (11.57) John Hermansgård (Elis Ivarsson, Isak Olsson), 3–2 (13.45) Lucas Flyckt (Henning Sjöö, Ted Borggren), 3–3 (19.39) Eric Koskela (August Nilsson).

Andra perioden: 4–3 (24.55) Ted Borggren (Lucas Flyckt), 5–3 (25.14) John Hermansgård, 6–3 (29.06) Joel Johansson-Dalberg.

Tredje perioden: 7–3 (41.09) Elis Ivarsson (Isak Olsson), 8–3 (50.26) John Hermansgård, 9–3 (54.18) Isak Olsson (John Hermansgård), 10–3 (56.38) Henning Sjöö (Ted Borggren), 11–3 (58.08) William Olvesjö (Ted Borggren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 3-1-1

Varberg: 1-0-4

Nästa match:

Rönnäng: Sörhaga/Alingsås, hemma, 4 februari 19.30

Varberg: Hovås HC, hemma, 3 februari 19.40